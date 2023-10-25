Ізраїль вимагає відставки генсека ООН: названо причину

Ізраїль вимагає відставки Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Про це заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан після засідання Ради безпеки, яке відбулося 24 жовтня.

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На ньому виступив Гутерріш. Генсек ООН заявив, що «напад ХАМАС на Ізраїль не виник на порожньому місці», і що це «важливо визнати».

Як повідомляє газета The Times of Israel, Ердан, висловлюючи думку уряду своєї країни, наголосив, що Гутерріш «не підходить для керівництва ООН». «Просто немає слів», — зазначив постпред Ізраїлю.

Ердан попередив, що після такої заяви Гутерріша Ізраїль не видаватиме візи представникам ООН. У в'їзді до Ізраїлю, за його словами, вже відмовлено заступнику генсека ООН з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу.

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«Настав час дати їм урок», — заявив Ердан.

Гутерріш тим часом уже спробував пом'якшити свою заяву на засіданні Ради безпеки ООН.

«Невдоволення палестинського народу не може виправдати жахливі напади ХАМАС», — написав генсек ООН у соцмережі X (колишній твіттер). Водночас Гутерріш наполягає на тому, що «жахливі напади не можуть виправдати колективне покарання палестинського народу».

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Нагадаємо, генсек ООН після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня відвідав Близький Схід. Гутерріш, зокрема, побував на пункті пропуску Рафіах на кордоні сектора Газа та Єгипту та взяв участь у каїрському «Саміті світу». Він закликав забезпечити доставку гуманітарних вантажів до Гази, якнайшвидше звільнити заручників, яких утримує ХАМАС, і негайно припинити вогонь.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Ізраїлю, щоб висловити підтримку країні.

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