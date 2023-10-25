Макрон прилетів до Ізраїлю висловити підтримку країні

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Тель-Авіва, щоб висловити солідарність з Ізраїлем після атаки, здійсненої 7 жовтня палестинським угрупованням ХАМАС. Ранее з подібними візитами до Ізраїлю приїжджали президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак і канцлер ФРН Олаф Шольц.

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Макрон зустрівся з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. У нього також заплановані переговори з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Після цього Макрон має зустрітися з сім'ями французів і франко-ізраїльських громадян, загиблих унаслідок нападу ХАМАС або тих, хто перебуває в заручниках у секторі Гази. Щонайменше сім громадян Франції досі вважаються зниклими безвісти. Припускають, що всі вони опинилися в заручниках у ХАМАС.

У бесіді з Герцогом Макрон пообіцяв не залишати Ізраїль в ізоляції в його боротьбі з ісламістськими бойовиками, але попередив про ризик регіонального конфлікту.

«Ви можете бути впевнені, що не залишитеся на самоті в цій війні з тероризмом. Наш обов'язок — боротися з тероризмом, без збентеження, але й без розширення цього конфлікту», — наголосив президент Франції. Особливо Макрона турбує небезпека появи так званого «другого фронту» на кордоні з Ліваном.

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Ізраїль не збирається вести війну з бойовиками «Хезболли» на своєму північному кордоні, а зосередить зусилля на боротьбі з ХАМАС у секторі Газа, запевнив Макрона Герцог.

«Я хочу прояснити, що ми не прагнемо конфронтації на нашому північному кордоні або з ким-небудь ще… Але якщо „Хезболла“ втягне нас у війну, має бути ясно, що Ліван заплатить за це», — додав президент Ізраїлю.

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Макрон також збирається відвідати Західний берег річки Йордан, щоб зустрітися з головою Палестинської автономії Махмудом Аббасом. Французький президент стане першим західним лідером, хто зробить це після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Раніше повідомлялося, що Ріші Сунак заявив про висновки британських спецслужб про те, хто винен у загибелі десятків людей у лікарні в Газі: це ракета палестинських бойовиків.

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