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Жахливі цифри: в Ізраїлі уточнили кількість загиблих громадян України

18:19 20 жовтня 2023
Атака на Ізраїль

Вранці 20 жовтня було опубліковано уточнені дані про іноземних громадян, убитих або викрадених терористами, які прорвалися 7 жовтня на територію Ізраїлю із сектору Гази, повідомляє NEWSru.co.il.

За уточненими даними, було вбито 32 громадян США і 8 зникли безвісти, 24 громадян України вбито і 3 зникли безвісти, 22 громадян Франції вбито і 4 зникли безвісти, 21 громадянина росії вбито і 7 зникли безвісти, 19 громадян Аргентини вбито і 7 зникли безвісти, 15 громадян Таїланду вбиті та 10 зникли безвісти, 12 громадян Німеччини вбиті та 7 зникли безвісти, 12 громадян Великобританії вбиті та 3 зникли безвісти.

Серед убитих, крім громадян Ізраїлю, є також громадяни Канади, Австрії, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Чилі, Перу, Парагваю, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Шрі- Ланки, Камбоджі, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану, Казахстану.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що українців не було серед заручників, захоплених бойовиками ХАМАСу в Ізраїлі.

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