Провал мирного саміту в Єгипті: арабські країни відмовилися визнати ХАМАС відповідальним за загибель сотень людей

У Каїрі відбулася міжнародна конференція щодо ситуації в секторі Газа. Вона отримала неофіційну назву «Саміт миру», однак досягти такої мети не змогла. Конференція лише наочно засвідчила суттєві розбіжності між країнами Заходу та арабським світом щодо останніх подій в Ізраїлі та секторі Газа. Учасники саміту не ухвалили спільної заяви.

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Натомість президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі опублікував власну заяву, узгоджену з лідерами інших арабських держав. У цьому документі арабські країни фактично звинувачують світове співтовариство в небажанні «відшукати справедливе і довгострокове рішення палестинського конфлікту». У заяві підкреслюється, що світові лідери вже давно прагнуть «лише врегулювати конфлікт, а не припинити його назавжди». Тому вони пропонують тільки «тимчасові рішення і паліативи, які не відповідають навіть наймінімальнішим сподіванням людей, що страждають».

Виступаючи на саміті, король Йорданії Абдалла II наголосив: «Послання, яке чує сьогодні арабський світ, є гучним і ясним. Життя палестинців значать менше, ніж життя ізраїльтян. Наше життя має менше значення, ніж життя інших людей», — сказав він.

Король Абдалла II закликав до «негайного припинення війни в Газі» і засудив «глобальне мовчання» світової спільноти, яка відмовляється, за його словами, бачити смерть і страждання палестинців.

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Президент Єгипту заявив, що палестинці «повинні реалізувати свої законні права на самовизначення і створити незалежну державу на своїй землі».

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас зажадав «припинення ізраїльської окупації».

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Виступи представників європейських країн звучали в іншому ключі. Вони наполягали на тому, щоб у підсумковому документі чітко прозвучало засудження атаки ХАМАС на Ізраїль, убивства мирних громадян і захоплення десятків заручників. Також пропонувалося включити в заяву заклик до ХАМАС звільнити заручників без жодних попередніх умов.

Примітно, що в «Саміті миру» Ізраїль не брав участі. Його делегацію в Каїр не запросили. США були представлені співробітником Державного департаменту, який нині несе службу в Єгипті.

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У підсумку Ізраїль різко засудив підсумки конференції. Уряд країни зазначив, що учасники саміту відмовилися засудити «ісламський терор, який поставив під загрозу регіон і весь світ».

«На жаль, навіть в умовах цих жахливих звірств знайшлися люди, яким важко засудити тероризм або визнати його небезпеку. Ізраїль зробить те, що повинен, і очікує, що міжнародне співтовариство визнає праведність битви, яку він веде», — йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Раніше «ФАКТИ» публікували промову президента США, який звернувся до американського народу: «Ми не можемо допустити і не допустимо, щоб такі терористи, як ХАМАС, і такі тирани, як путін, перемогли».

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