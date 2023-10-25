«Зараз так»: Злата Огнєвіч зізналась у коханні

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка збентежила шанувальників новим кліпом, зробила відверту заяву. На своїй сторінці у соціальній мережі Злата виклала фото, на якому вона у шкіряному вбранні та з червоною помадою на губах.

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«Я ношу червону помаду на губах завжди, коли закохана, — написала співачка. — Тому зараз так».

Шанувальники Огнєвіч стали висловлювати припущення щодо особистого життя співачки. Відомо, що після участі в проєкті «Холостячка» та розриві з переможцем шоу, Златі приписували роман з одним з його учасників Максимом Тарапатою. Але пара так і не підтвердила свої стосунки.

«Господи, як же хочеться бачити вас щасливою», — написали у коментарях.

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Відомо, що Огнєвіч зараз знаходиться у великому концертному турі городами України. Спокусливе фото співачка зробила, перебуваючи у Львові.

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«Львівський флов», — написала Злата, коментуючи свій вигляд.

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«Щоб нарешті це була ваша кохана людина по життю, — побажали співачці. — Бо ви на це дуже сильно заслуговуєте».

«ФАКТИ» писали, що Світлану Лободу вітають із заміжжям.

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