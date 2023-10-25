Китайська чистка: Сі Цзіньпін відправив у відставку міністра оборони і міністра фінансів

У Пекіні офіційно оголосили про зняття міністра оборони КНР Лі Шанфу, який перебуває під санкціями США за співпрацю з росією, із займаної посади. У заяві державного агентства Сіньхуа причина такого рішення не пояснюється. Також нічого не сказано, хто тепер очолить Міністерство оборони.

РЕКЛАМА

Крім того, як передає американське агентство Bloomberg, позбувся своєї посади міністр фінансів КНР Лю Кунь. Замість нього вже призначений колишній губернатор провінції Шаньсі Лань Фоань. Американські ЗМІ стверджують, що голова КНР Сі Цзіньпін проводить чистку в керівництві. Відставка міністра фінансів не стала несподіванкою, оскільки Сі до цього змінив практично весь економічний блок. Не секрет, що економіка Китаю останніми роками буксує.

А ось відставка Лі Шанфу виявилася для Заходу сюрпризом. Щоправда, генерал Лі не з'являвся на публіці з кінця серпня. Але це могло бути пов'язано, наприклад, із хворобою. Тепер же стало ясно, що міністр чимось викликав невдоволення голови Сі.

І сталося це напередодні приїзду в Пекін делегації з Пентагону. У Вашингтоні вважають, що зміщення Лі Шанфу може бути хорошим знаком. Не виключено, що Сі має намір відновити військову співпрацю зі Сполученими Штатами. Лі перебуває під американськими санкціями, пов'язаними з його контролем над закупівлями зброї у росії. Йому заборонено в'їзд до США. Саме після введення санкцій проти генерала Лі Китай припинив контакти з американськими військовими.

РЕКЛАМА

До відставки Лі Шанфу і Лю Куня раптово усунули зі своєї посади міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана. У липні його змінив Ван І. До речі, Цинь перед цим також на певний час зник із публічного простору. Причина його відсторонення від посади досі невідома.

Раніше повідомлялося про візит путіна до друга Сі, після видачі міжнародного ордера на арешт диктатор зважився на поїздку до Китаю.

РЕКЛАМА

327

Читайте нас у Facebook та Instagram