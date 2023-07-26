Вважався довіреною особою Сі Цзіньпіна: у Китаї раптово звільнили главу МЗС
Голова КНР Сі Цзіньпін, якого президент США Байден нещодавно публічно назвав диктатором, зненацька відправив у відставку міністра закордонних справ Цінь Гана (на фото у заголовку). Офіційно про це у Пекіні було оголошено 25 липня. До цього Цінь Ган протягом цілого місяця не з'являвся на публіці. Його таємниче зникнення стало предметом обговорення як у самому Китаї, так і на Заході.
«Вищий законодавчий орган Китаю проголосував за призначення Ван І міністром закордонних справ. Цінь Гана було знято з посади міністра закордонних справ», — повідомило 25 липня державне агентство Сіньхуа. Причина відставки глави МЗС не називається. Сі Цзіньпін підписав указ про призначення його наступника.
Звільнення Цінь Гана стало тим ще несподіванішим тому, що він вважався довіреною особою Сі. Багато хто з експертів з питань КНР вважали, що нещодавній стрімкий зліт Цінь Гана пов'язаний безпосередньо з його добрими стосунками з головою Сі.
Цінь Ган очолив МЗС у грудні минулого року у віці 57 років. Він став одним з наймолодших міністрів закордонних справ Китаю. До цього він був посланцем КНР у США.
Востаннє міністра бачили на публіці 25 червня, коли він зустрівся у Пекіні із заступником міністра закордонних справ росії Андрієм Руденком. З того часу обов'язки глави МЗС виконував Ван І, член ЦК компартії Китаю, який відповідає за зовнішню політику. В ієрархічних сходах КНР ця посада вища, ніж глава МЗС. Виходить, що Ван І навіть програв через відставку Цінь Гана.
Західні експерти вважають, що ці перестановки в уряді КНР не пов'язані з інтригами та боротьбою за портфелі. Швидше за все, Цінь Ган припустився помилки, намагаючись використати свої зв'язки у Вашингтоні, щоб налагодити відносини з США. І це не сподобалося голові Сі.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», нещодавню зустріч Блінкена з Сі Цзіньпіном проаналізував колишній віцепрем'єр росії економіст Альфред Кох, зазначивши, що вона «відкриває перед путіним досить похмурі перспективи».
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