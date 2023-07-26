Вважався довіреною особою Сі Цзіньпіна: у Китаї раптово звільнили главу МЗС

Голова КНР Сі Цзіньпін, якого президент США Байден нещодавно публічно назвав диктатором, зненацька відправив у відставку міністра закордонних справ Цінь Гана (на фото у заголовку). Офіційно про це у Пекіні було оголошено 25 липня. До цього Цінь Ган протягом цілого місяця не з'являвся на публіці. Його таємниче зникнення стало предметом обговорення як у самому Китаї, так і на Заході.

«Вищий законодавчий орган Китаю проголосував за призначення Ван І міністром закордонних справ. Цінь Гана було знято з посади міністра закордонних справ», — повідомило 25 липня державне агентство Сіньхуа. Причина відставки глави МЗС не називається. Сі Цзіньпін підписав указ про призначення його наступника.

Міністр закордонних справ Ван І

Звільнення Цінь Гана стало тим ще несподіванішим тому, що він вважався довіреною особою Сі. Багато хто з експертів з питань КНР вважали, що нещодавній стрімкий зліт Цінь Гана пов'язаний безпосередньо з його добрими стосунками з головою Сі.

Цінь Ган очолив МЗС у грудні минулого року у віці 57 років. Він став одним з наймолодших міністрів закордонних справ Китаю. До цього він був посланцем КНР у США.

Востаннє міністра бачили на публіці 25 червня, коли він зустрівся у Пекіні із заступником міністра закордонних справ росії Андрієм Руденком. З того часу обов'язки глави МЗС виконував Ван І, член ЦК компартії Китаю, який відповідає за зовнішню політику. В ієрархічних сходах КНР ця посада вища, ніж глава МЗС. Виходить, що Ван І навіть програв через відставку Цінь Гана.

Західні експерти вважають, що ці перестановки в уряді КНР не пов'язані з інтригами та боротьбою за портфелі. Швидше за все, Цінь Ган припустився помилки, намагаючись використати свої зв'язки у Вашингтоні, щоб налагодити відносини з США. І це не сподобалося голові Сі.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», нещодавню зустріч Блінкена з Сі Цзіньпіном проаналізував колишній віцепрем'єр росії економіст Альфред Кох, зазначивши, що вона «відкриває перед путіним досить похмурі перспективи».

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