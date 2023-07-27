«Пекін може почати рух у бік США»: Павло Клімкін про те, чому Україні варто замислитись над варіантами майбутнього

В Китаї відбуваються безпрецедентні події. У буквальному сенсі. Там раптово звільнений глава МЗС Цінь Ган. Ван І знову став міністром закордонних справ Китаю, такого ще не було ніколи, пише у соцмережах міністр закордонних справ України у 2014 — 2019 рр Павло Клімкін.

«Більше того, Ван І відомий своєю обережністю та стратегічним мисленням. Обережністю в тому числі по відношенню до рф і в той же час прагматичним ставленням до США. На відміну від попереднього міністра, який має ярлик антиамериканіста. А його фото із заступником міністра закордонних справ рф в Пекіні з посмішкою до вух було, як на мене, запопадливим до Кремля. Детективна історія зі зникненням попереднього міністра майже на місяць, коли його ніхто не бачив, думаю більше пов'язана з політикою, ніж з романтичними відносинами, як про це пише багато ЗМІ».

Але ще цікавішим, додає дипломат, є призначення нового голови Центробанку Китаю Пан Гуншена, який є зрозумілим світу, і зокрема США, і має їхню повагу.

«Очевидно, що партнерство Китаю з рф не припиниться, остання банально потрібна Китаю в його „іграх“ із Заходом. Але Пекін однозначно і символічно показав дистанцію між собою та рф. Американські візити не пройшли дарма, а Кіссінджер, кому вже 100 років, просто так нікуди точно не їздить. путіну є над чим ламати голову і це добре. Але і нам є, над чим замислитися, адже наближення позицій США та Китаю щодо нас також реальне. Китай може рухатися у бік США або вони можуть рухатися назустріч один одному. Для нас це два дуже різні варіанти майбутнього».

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