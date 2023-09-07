Ігорю Коломойському повідомили про підозру у справі «ПриватБанка»

У четвер, 7 вересня, НАБУ повідомило про ще одну підозру бізнесмену Ігорю Коломойському, який наразі знаходиться в СІЗО — такий запобіжний захід йому обрав суд у справі щодо відмивання коштів.

В Національному антикоррупційному бюро зазначають, що за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

«Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ „ПриватБанк“ з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю», — йдеться у повідомленні.

Слідчі зазначають, що далі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк». Ними він розпорядився на власний розсуд — вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України.

Серед підозрюваних в цьому кримінальному провадженні:

колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;

колишній Голова Правління ПАТ КБ «ПриватБанк»;

заступник керівника напрямку — директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»;

заступник Голови Правління ПАТ КБ «ПриватБанк» — директор казначейства;

начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»;

заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку — директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк» затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

В НАБУ додали, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». так, у жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, що на початку вересня за матеріалами СБУ Ігорю Коломойському повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Фото СБУ

120

Читайте нас у Facebook та Instagram