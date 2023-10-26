Війна стає більш сучасною: нардеп Рахманін пояснив необхідність мобілізації молодих чоловіків

В Україні, де триває загальна мобілізація, специфіка ведення бойових дій сучасними методами передбачає необхідність оновлення особового складу армії більш молодими військовими.

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Про це заявив член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю «Українській правді».

«Війна зараз стає більш сучасною: активно використовуються БПЛА, комп'ютерні програми. Це потребує більших навичок і, відповідно, людей, які мають ці навички або можуть легше ним навчитися. Людину, яка щойно опанувала телефон, дуже важко швидко навчити якимось практичним речам роботи з певними комп'ютерними програмами», — пояснив народний обранець.

Крім того, вважає Сергій Рахманін, нові вимоги до ведення війни полягають у виконанні штурмових операцій, де військові пересуваються на великі відстані та несуть важкі вантажі, включаючи зброю, боєкомплекти та бронежилети.

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«Чому ідеться, щоб мобілізовувати більш молодих? Тому що цього вимагають певні характеристики бою. Наприклад, штурмові дії, коли особовий склад закидається за 8−10 кілометрів від лінії бойового зіткнення і далі іде, тягнучи на собі десятки кілограмів: зброю, боєкомплекти, харчування, бронежилети. Вони долають пішки цю відстань і практично без паузи починають штурмові дії. Якщо людині, умовно кажучи, 55 чи 57, це для нього достатньо важке випробування», — зазначив Рахманін.

Також парламентарій наголосив на ще одній важливій обставині: військові (насамперед ТЦК) не мають чіткого уявлення про стан мобілізаційного ресурсу: «У нас є система „Оберіг“ — електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників. Насправді — це база даних, яка бралася з паперової документації і вручну вбивалася в реєстри, але чіткої картинки вона не дає. У нас були випадки, коли людина, яка значилась десь у Дрогобичі, за цей час встигла попрацювати в Чернівцях, Києві, виїхала в Польщу, повернулася, воює і вже навіть могла загинути, а їй приходять повістки за місцем проживання з вимогою з'явитися в ТЦК».

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Тобто, як зазначає Рахманін, чітко порахувати людей, які мають стояти на обліку і теоретично підлягають мобілізації, ТЦК не можуть.

Нагадаємо, що юрист Ростислав Кравець припускає, що в результаті реформи, які збираються провести в медичному відомстві, замінивши «інвалідність» на «обмежену функціональність», 90 відсотків людей, які мають праву на відстрочку через проблеми з здоров'ям, можуть бути мобілізованими.

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Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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