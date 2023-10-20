«Нічого святого»: Соловій та Жадан потрапили у скандал через кліп, знятий у львівському храмі (відео)

Сьогодні, 20 жовтня, співачка Христина Соловій та письменник, громадський діяч і соліст гурту «Жадан і Собаки» Сергій Жадан випустили новий кліп на пісню «Серце». Автором слів виступив Жадан, музику до треку написала Христина Соловій.

РЕКЛАМА

У кліпі виконавці, яким активно приписують роман і які лише натякають, що між ними є почуття, грають закохану пару. Також у відео присутня підтримка ЛГБТ-спільноти. У ролику є одностатеві пари, які цілуються на камеру.

РЕКЛАМА

Фільмування відбувалися у Львові та в церкві св. Андрія Первозванного. Проте щойно кліп побачив світ, як представники церкви св. Андрія Первозванного попросили Соловій і Жадана видалити його. Своє прохання вони аргументували тим, що він нібито «пропагує антихристиянські цінності та порушує суть і сценарій кліпу, про які повідомили» церкві.

«Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі брати й сестри, хочемо виступити з приводу появи в мережі Інтернет кліпу „Серце“ за участі Христини Соловій і Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них із проханням про видалення цього кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть і сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані. Щиро всіх перепрошуємо!» — йдеться у заяві представників церкви св. Андрія Первозванного на Facebook.

РЕКЛАМА

Кліп досі є на офіційному YouTube-каналі гурту «Жадан і Собаки», а Христина Соловій і Сергій Жадан скандал навколо нової роботи наразі ніяк не прокоментували.

Користувачі соцмереж також активно просять видалити цей кліп.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно співачка Христина Соловій припинила співпрацю з лідером гурту «Океан Ельзи» Святославом Вакарчуком. Їхня співпраця тривала майже 10 років.

144

Читайте нас у Facebook та Instagram