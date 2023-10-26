Ліквідовано чотирьох працівників фсб росії: розвідники розповіли подробиці підриву авто окупантів у Бердянську

У Бердянську, де нещодавно потужного удару зазнав аеродром, який використовували окупанти, сили опору підірвали автівку, в якій знаходилися четверо представників російської фсб.



Як повідомляють в Головному управління розвідки Міноборони України, підпілля здійснило акцію на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який фсб-шники перетворили на свою схованку.

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Фото ГУР МО

«Серед ліквідованих у Бердянську окупантів ― російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України. Після підриву авто гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались у нове кубло», — зазначають в ГУР і додають, що нове місце базування окупантів добре відомо місцевим підпільникам.

Раніше в ГУР підтведили ракетний удар по базі російських спецпризначенців під Джанкоєм у тимчасово окупованому Криму.

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Фото — скріншот

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