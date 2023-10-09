У ГУР підтвердили факт ракетного удару по базі російських спецпризначенців під Джанкоєм

Удар по окупантах в тимчасово захопленому Джанкої на півночі Криму, який завдали українські війська, підтвердили в Головному управлінні розвідки.

Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що окупанти зазнали втрат, але конкретна кількість наразі уточнюється.

За його інформацією, 7 жовтня було здійснено ракетного удару по окупантах у Джанкої, серед військових росіян є втрати.

«У суботу ввечері, 7 жовтня, по силах та засобах збройних сил росії в окупованому Джанкої був завданий ракетний удар. Попередньо серед окупантів є втрати, але всі деталі наразі уточнюються і перевіряються», — сказав він.

Нагадаємо, ракетна атака по району Джанкоя відбулася ввечері в суботу, 7 жовтня. Тоді російські Telegram-канали писали, що загинула 21 людина, поранено 16. Всі загиблі — елітні спецназівці головного управління генштабу (гру). Неподалік Джанкоя знаходився їхній секретний табір, тут окупанти жили і тренувалися, звідси ж виїжджали на завдання.

Раніше ЗСУ вразили ракетами командний пункт чорноморського флоту рф в Севастополі.



Перед тим потужним ударом по аеродрому «Саки» в Криму було пошкоджено техніку ворога, загинуло 30 окупантів.

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