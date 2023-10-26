Українці можуть отримати 10,8 тисячі грн на кожного члена сім’ї, але не більше 4 виплат на родину: як зареєструватися

В Україні під час війни благодійний фонд «Карітас Одеса УГКЦ» проводить прийом заявок для участі в грошовій програмі «Людська Гідність». Про це йдеться в повідомлені фонду.

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Хто може отримати грошову допомогу

У рамках програми допомога ВПО надається одноразова виплата в розмірі 10,8 тисяч гривень відповідно до таких умов:

дохід сім’ї не перевищує 6318 грн на людину;

сім’я не отримувала багатоцільову фінансову допомогу від інших благодійників протягом 3 останніх місяців;

сім’я не отримувала грошові виплати від «Карітасу» після 24.02.2022 року.

Допомогу можуть отримати ВПО, якщо в родині є:

особа з інвалідністю I — III групи,

дитина до 18 років з інвалідністю,

людина з важким фізичним або психічним захворюванням.

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Пріоритет у видачі допомоги отримають люди з найбільшою кількістю вразливостей. Виплати всім членам сім’ї нараховуються на IBAN одного з них одноразово.

Важливо: проводиться максимум чотири виплати на одну сім’ю.

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Як отримати одноразову допомогу

Для подання заявки знадобляться такі документи в оригіналі:

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паспорт або ID-картку,

довідку про місце реєстрації,

довідку ВПО,

ІПН усіх членів сім’ї.

номер банківського рахунку IBAN,

свідоцтво про народження дітей,

документи про інвалідність,

довідку про доходи за останні 6 місяців.

Звертатися потрібно до офісу «Карітас Одеса УГКЦ», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська 4/6. Офіс працює з понеділка по п’ятницю

з 10 до 16 години.

Щоб уточнити додаткові питання, телефонуйте на гарячу лінію за номером: 0 800 33 67 34.

Раніше «ФАКТИ» писали, як подати заявку на отримання допомоги від фонду Сергія Притули.

Фото: Pixabay

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