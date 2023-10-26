Українці можуть отримати 10,8 тисячі грн на кожного члена сім’ї, але не більше 4 виплат на родину: як зареєструватися
В Україні під час війни благодійний фонд «Карітас Одеса УГКЦ» проводить прийом заявок для участі в грошовій програмі «Людська Гідність». Про це йдеться в повідомлені фонду.
Хто може отримати грошову допомогу
У рамках програми допомога ВПО надається одноразова виплата в розмірі 10,8 тисяч гривень відповідно до таких умов:
дохід сім’ї не перевищує 6318 грн на людину;
сім’я не отримувала багатоцільову фінансову допомогу від інших благодійників протягом 3 останніх місяців;
сім’я не отримувала грошові виплати від «Карітасу» після
Допомогу можуть отримати ВПО, якщо в родині є:
особа з інвалідністю I — III групи,
дитина до 18 років з інвалідністю,
людина з важким фізичним або психічним захворюванням.
Пріоритет у видачі допомоги отримають люди з найбільшою кількістю вразливостей. Виплати всім членам сім’ї нараховуються на IBAN одного з них одноразово.
Важливо: проводиться максимум чотири виплати на одну сім’ю.
Як отримати одноразову допомогу
Для подання заявки знадобляться такі документи в оригіналі:
паспорт або ID-картку,
довідку про місце реєстрації,
довідку ВПО,
ІПН усіх членів сім’ї.
номер банківського рахунку IBAN,
свідоцтво про народження дітей,
документи про інвалідність,
довідку про доходи за останні 6 місяців.
Звертатися потрібно до офісу «Карітас Одеса УГКЦ», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Комітетська 4/6. Офіс працює з понеділка по п’ятницю
з 10 до 16 години.
Щоб уточнити додаткові питання, телефонуйте на гарячу лінію за номером: 0 800 33 67 34.
Раніше «ФАКТИ» писали, як подати заявку на отримання допомоги від фонду Сергія Притули.
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