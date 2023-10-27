З початку вторгнення в Україну окупанти втратили майже 298 тисяч своїх бійців, — Генштаб ЗСУ

Розпочалася шістсот одинадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомили в Генштабі.

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В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області.

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В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де силами оборони відбито понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 18 атак противника.

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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удар по району зосередження особового складу та ще один — по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби противника.

Завдяки ефективним діям українських військових, ворог втратив:

За інформацією спікера Сил оборони Таврійського напрямку Тарнавського, від початку активних наступальних дій ворога поблизу Авдіївки, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни втратили приблизно понад п’ять тисяч особового складу вбитими та пораненими, а також до 400 одиниць бронетехніки.

Через значні втрати та велику кількість хворих солдатів, росія почала вербувати жінок для виконання бойових завдань у війні проти України. За даними росЗМІ, жінок-снайперів та операторів безпілотників набирають у найманський підрозділ «Редут» при міністерстві оборони росії. Досі жінок у російській армії використовували лише як медиків та кухарів.

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