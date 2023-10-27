Кривавий «подарунок» окупантів: росіяни вдарили ракетами по пожежній частині в Ізюмі до ювілею

Російські військові майже щодня завдають ударів по Харківщині.

У ніч на 27 жовтня росіяни ракетами вдарили по будівлі пожежної частини міста Ізюм у Харківській області. Пошкоджено будівлю та 13 одиниць службової техніки, постраждали 8 рятувальників.

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Сьогодні пожежній охороні Харківської області 200 років. Росія „привітала“ у своєму стилі. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм. 8 рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. Проте головне зараз — наші люди», — написав він.

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За словами Клименка, 4 співробітників пожежної частини перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, вночі «шахеди» атакували Миколаївську область. Приліт був на околицях міста Вознесенськ, повідомила влада регіону. Пожежу вдалося загасити до шостої години ранку.

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Як повідомляли «ФАКТИ», Одеська область також постійно потерпає від російських атак. Ворог запускає дрони та ракети переважно з моря, націливши їх на припортову інфраструктуру регіону.

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