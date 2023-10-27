Де дивитись онлайн Фьюрі — Нганну: розклад трансляцій та прогноз на битву зірок боксу та UFC

Пізнього вечора в суботу, 28 жовтня, у саудівському Ер-Ріяді пройде супербій за боксерськими правилами між володарем чемпіонського поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (33 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия), який дізнався точну дату об'єднавчого поєдинку з Олександром Усиком, та ексчемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) французом камерунського походження Френсісом Нганну (17 перемог, 3 поразки).

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Переможець майбутнього виставкового бою отримає спеціальний пояс, виготовлений Всесвітньою боксерською радою (WBC).

Frank Warren introduces The Riyadh Championship belt



Gold є на лінії для Tyson Fury and Francis Ngannou #FuryNgannou | #BattleOfTheBaddest | TNT Sports Box Office pic.twitter.com/xK6Ag6RzaS — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) September 7, 2023

Напередодні протистояння "найгірших хлопців" бійці зійшлися у фінальній битві поглядів, очікувано влаштувавши із заходу шоу із взаємними образами та кривляннями.

The BADDEST finally face off @Tyson_Fury і @francis_ngannou are locked in. #BattleOfTheBaddest | Вівторок | TNT Sports Box Office pic.twitter.com/zQjnTAR5ed РЕКЛАМА October 26, 2023

У майбутньому поєдинку букмекери практично не сумніваються в перемозі Ф'юрі. Наприклад, аналітики Favbet ставки на перемогу британця приймають із коефіцієнтом 1,07, на успіх франко-камерунця — 9,00, на нічию — 40,00. Дострокова перемога Тайсона оцінюється в 1,19, Френсіса — 10,50.

У прямій трансляції супербій Ф'юрі — Нганну на території України (орієнтовно — після опівночі) покаже медіаплатформа DAZN за платною передплатою у 370 грн.

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Виставковий бій (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія)

28 жовтня (субота)

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Тайсон Ф'юрі — Френсіс Нганну 00:00* DAZN (платна підписка)

* орієнтовний час початку

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду зробив зірці ММА дорогий подарунок перед боєм камерунця з Тайсоном Ф'юрі.

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