Де дивитись онлайн Фьюрі — Нганну: розклад трансляцій та прогноз на битву зірок боксу та UFC
Пізнього вечора в суботу, 28 жовтня, у саудівському Ер-Ріяді пройде супербій за боксерськими правилами між володарем чемпіонського поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (33 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия), який дізнався точну дату об'єднавчого поєдинку з Олександром Усиком, та ексчемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) французом камерунського походження Френсісом Нганну (17 перемог, 3 поразки).
Переможець майбутнього виставкового бою отримає спеціальний пояс, виготовлений Всесвітньою боксерською радою (WBC).
Frank Warren introduces The Riyadh Championship belt— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) September 7, 2023
Gold є на лінії для Tyson Fury and Francis Ngannou #FuryNgannou | #BattleOfTheBaddest | TNT Sports Box Office pic.twitter.com/xK6Ag6RzaS
Напередодні протистояння "найгірших хлопців" бійці зійшлися у фінальній битві поглядів, очікувано влаштувавши із заходу шоу із взаємними образами та кривляннями.
The BADDEST finally face off @Tyson_Fury і @francis_ngannou are locked in. #BattleOfTheBaddest | Вівторок | TNT Sports Box Office pic.twitter.com/zQjnTAR5ed— Queensberry Promotions (@Queensberry) October 26, 2023
У майбутньому поєдинку букмекери практично не сумніваються в перемозі Ф'юрі. Наприклад, аналітики Favbet ставки на перемогу британця приймають із коефіцієнтом 1,07, на успіх франко-камерунця — 9,00, на нічию — 40,00. Дострокова перемога Тайсона оцінюється в 1,19, Френсіса — 10,50.
У прямій трансляції супербій Ф'юрі — Нганну на території України (орієнтовно — після опівночі) покаже медіаплатформа DAZN за платною передплатою у 370 грн.
Виставковий бій (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія)
28 жовтня (субота)
Тайсон Ф'юрі — Френсіс Нганну 00:00* DAZN (платна підписка)
* орієнтовний час початку
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду зробив зірці ММА дорогий подарунок перед боєм камерунця з Тайсоном Ф'юрі.590