37.42 / 38.01 39.71 / 40.51
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Де дивитись онлайн Фьюрі — Нганну: розклад трансляцій та прогноз на битву зірок боксу та UFC

9:45 27 жовтня 2023
Ф&#39;юрі&nbsp;— Нганну

Пізнього вечора в суботу, 28 жовтня, у саудівському Ер-Ріяді пройде супербій за боксерськими правилами між володарем чемпіонського поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (33 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия), який дізнався точну дату об'єднавчого поєдинку з Олександром Усиком, та ексчемпіоном Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) французом камерунського походження Френсісом Нганну (17 перемог, 3 поразки).

Переможець майбутнього виставкового бою отримає спеціальний пояс, виготовлений Всесвітньою боксерською радою (WBC).

Напередодні протистояння "найгірших хлопців" бійці зійшлися у фінальній битві поглядів, очікувано влаштувавши із заходу шоу із взаємними образами та кривляннями.

У майбутньому поєдинку букмекери практично не сумніваються в перемозі Ф'юрі. Наприклад, аналітики Favbet ставки на перемогу британця приймають із коефіцієнтом 1,07, на успіх франко-камерунця — 9,00, на нічию — 40,00. Дострокова перемога Тайсона оцінюється в 1,19, Френсіса — 10,50.

У прямій трансляції супербій Ф'юрі — Нганну на території України (орієнтовно — після опівночі) покаже медіаплатформа DAZN за платною передплатою у 370 грн.

РЕКЛАМА

Виставковий бій (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія)

28 жовтня (субота)

РЕКЛАМА

Тайсон Ф'юрі — Френсіс Нганну 00:00* DAZN (платна підписка)

* орієнтовний час початку

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду зробив зірці ММА дорогий подарунок перед боєм камерунця з Тайсоном Ф'юрі.

590

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Все наближається до завершення: мольфар відповів, чи закінчиться війна до кінця року

завод

Силовики Полтавщини ігнорують заклик Зеленського про те, що бізнес зараз — це також захист України: що відбувається

коні

Ракам — приємні зміни, Левам — грошові надходження, Скорпіонам — приємні подарунки: гороскоп на день Коня-Бризколюба

Благодійна допомога

Українці можуть отримати 10,8 тисячі грн на кожного члена сім’ї, але не більше 4 виплат на родину: як зареєструватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту