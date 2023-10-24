Кріштіану Роналду зробив зірці ММА дорогий подарунок перед боєм камерунця з Тайсоном Ф'юрі (фото, відео)

Футболіст «Аль-Насра» і збірної Португалії Кріштіану Роналду, який отримав дорогий подарунок на Різдво, сам виявив щедрість і під час зустрічі в Ер-Ріяді подарував своєму другу, зірковому бійцю ММА Френсісу Нганну годинник з лімітованої серії Heart of Ronaldo вартістю близько 110 тисяч доларів.

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Френсіс Нганну та Кріштіану Роналду

Нагадаємо, що в суботу, 28 жовтня, колишній чемпіон UFC Нганну у Саудівській Аравії дебютує у професіональному боксі в 10-раундовому бою з непереможним британцем Тайсоном Ф'юрі, у якого нещодавно народилася сьома дитина. Кріштіану Роналду побажав Френсісу успіху в рингу.

Зазначимо, що переможець поєдинку між британцем та камерунцем не залишиться без нагороди. Президент WBC Маурісіо Сулейман вже привіз до Ер-Ріяда спеціальний пояс для тріумфатора.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду засудили до 99 ударів батогом.

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Фото Instagram

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