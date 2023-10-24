37.42 / 38.01 39.71 / 40.51
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Кріштіану Роналду зробив зірці ММА дорогий подарунок перед боєм камерунця з Тайсоном Ф'юрі (фото, відео)

18:24 24 жовтня 2023
Френсіс Нганну та Кріштіану Роналду

Футболіст «Аль-Насра» і збірної Португалії Кріштіану Роналду, який отримав дорогий подарунок на Різдво, сам виявив щедрість і під час зустрічі в Ер-Ріяді подарував своєму другу, зірковому бійцю ММА Френсісу Нганну годинник з лімітованої серії Heart of Ronaldo вартістю близько 110 тисяч доларів.

Френсіс Нганну та Кріштіану Роналду

Нагадаємо, що в суботу, 28 жовтня, колишній чемпіон UFC Нганну у Саудівській Аравії дебютує у професіональному боксі в 10-раундовому бою з непереможним британцем Тайсоном Ф'юрі, у якого нещодавно народилася сьома дитина. Кріштіану Роналду побажав Френсісу успіху в рингу.

Зазначимо, що переможець поєдинку між британцем та камерунцем не залишиться без нагороди. Президент WBC Маурісіо Сулейман вже привіз до Ер-Ріяда спеціальний пояс для тріумфатора.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду засудили до 99 ударів батогом.

РЕКЛАМА

Фото Instagram

РЕКЛАМА

704

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Все наближається до завершення: мольфар відповів, чи закінчиться війна до кінця року

завод

Силовики Полтавщини ігнорують заклик Зеленського про те, що бізнес зараз — це також захист України: що відбувається

коні

Ракам — приємні зміни, Левам — грошові надходження, Скорпіонам — приємні подарунки: гороскоп на день Коня-Бризколюба

Благодійна допомога

Українці можуть отримати 10,8 тисячі грн на кожного члена сім’ї, але не більше 4 виплат на родину: як зареєструватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту