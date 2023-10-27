Виписують фальшиві штрафи на тисячі гривень: водіїв попередили про нову хитрість поліції

Якщо за кордоном поліція більше опікується безпечною ситуацією на дорогах, то в Україні, схоже, тільки власними інтересами. Люди в формі можуть чіплятися до будь-якої невідповідності правилам та інструкціями задля того, щоб накласти на водія грошове покарання.

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Більш того, поліцейські придумують правила керування транспортним засобом, яких не існує в природі. Про один з таких випадків розповіли у мережі.

Йдеться про штрафи за прострочене «тимчасове» посвідченням водія. Але суд визнав такі дії неправомірними у період воєнного стану.

Постановою уряду встановлено, що у період дії воєнного стану водіям дозволяється керувати транспортними засобами за наявності у них «тимчасового» посвідчення водія, строк дії якого закінчився.

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Ця норма буде діяти ще протягом року з дня припинення дії воєнного стану.

Попри це відомі випадки, коли поліція штрафує водіїв зі «тимчасовими» посвідченнями. Так, правоохоронці звинувачують водіїв у керуванні автомобілем без дійсного посвідчення водія (без права керування) і виписують штраф на суму 3400 грн.

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Але суди визнають такі штрафи протиправними та скасовують їх.

Раніше ми розповідали, як «схема з драгером» дозволяє штрафувати водіїв на 17 тисяч гривень.

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