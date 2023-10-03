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Розлученому Нікіті Добриніну приписують роман з відомою українською блогеркою

13:42 3 жовтня 2023
Нікіта Добринін

Після церемонії нагородження музичної премії МУЗВАР, яка відзначила українських артистів та стала першою вагомою світською подією під час війни, телеведучого Нікіту Добриніна запідозрили у новому романі. Він зявився на червоному хіднику під руку з відомою українською блогеркою Чарою Хорив, яка розійшлася з телеведучим Богданом Шелудяком (Буше).


*Фото: muzvar.com.ua

Тож після спільного дефіле Нікіти та Чари їм приписують романтичні стосунки. Проте Добринін на чутки ніяк не реагує. А Чара проігнорувала питання фоллеверів про те, чи дійсно вони разом. Особисте життя вони обоє наразі не афішують.

Нагадаємо, Добринін нещодавно розлучився з Дашою Квітковою. Вони продовжують спільно виховувати дворічного сина Лева. Свій заміський будинок колишнє подружжя виставило на продаж.

Фото у заголовку: instagram.com/nikitadobrynin

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