Виплати українцям у листопаді: хто може отримати компенсацію в 99 тисяч гривень
Попри відсутність планів проведення індексації пенсій до березня 2024 року, уряд продовжує використовувати всі доступні йому види допомоги українцям, які опинилися в складній ситуації.
Зокрема, жителям Херсонської та Миколаївської областей компенсують витрати за втрачений урожай через вибух на Каховській ГЕС, повідомили в Херсонській міській раді.
На суму допомоги впливає площа постраждалих угідь та їхнє місце розташування. За одну сотку постраждалим жителям виплатять 3 318 грн.
Можна буде отримати:
- у Херсонській області: компенсацію за 30 соток — до 99 540 гривень;
- у Миколаївській області: компенсацію за 20 соток — до 66 360 гривень.
Також продовжать отримувати виплати внутрішньо переміщені особи (ВПО).
Ті з них, хто зіткнувся з помилковим скасуванням виплат, знову отримуватимуть фінансову допомогу. Це стосується тих українців, які проживають там, де тривають воєнні дії та отримують допомогу від держави за зруйноване житло.
Відновлення грошових допомог торкнеться і тих, кого помилково визнали загиблим через військові дії.
У листопаді ВПО отримають такі виплати:
- дорослі — 2000 грн,
- неповнолітні діти — 3000 грн,
- люди з інвалідністю — 3000 грн.
При цьому допомогу ВПО виплачуватимуть після 15 та 28 числа.
Нагадаємо, в листопаді продовжиться й міжнародна допомога українцям. Жителям в 6 областей виплатять нову допомогу 10 800 грн на кожного члена сім’ї. Рішення про надання допомоги ухвалюватимуть на підставі інформації, яку заявник надасть у телефонній розмові зі співробітником організації або за допомогою онлайн-запиту. Пріоритет у видачі допомоги отримають люди з найбільшою кількістю вразливостей.174