Виплати українцям у листопаді: хто може отримати компенсацію в 99 тисяч гривень

Попри відсутність планів проведення індексації пенсій до березня 2024 року, уряд продовжує використовувати всі доступні йому види допомоги українцям, які опинилися в складній ситуації.

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Зокрема, жителям Херсонської та Миколаївської областей компенсують витрати за втрачений урожай через вибух на Каховській ГЕС, повідомили в Херсонській міській раді.

На суму допомоги впливає площа постраждалих угідь та їхнє місце розташування. За одну сотку постраждалим жителям виплатять 3 318 грн.

Можна буде отримати:

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- у Херсонській області: компенсацію за 30 соток — до 99 540 гривень;

- у Миколаївській області: компенсацію за 20 соток — до 66 360 гривень.

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Також продовжать отримувати виплати внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Ті з них, хто зіткнувся з помилковим скасуванням виплат, знову отримуватимуть фінансову допомогу. Це стосується тих українців, які проживають там, де тривають воєнні дії та отримують допомогу від держави за зруйноване житло.

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Відновлення грошових допомог торкнеться і тих, кого помилково визнали загиблим через військові дії.

У листопаді ВПО отримають такі виплати:

- дорослі — 2000 грн,

- неповнолітні діти — 3000 грн,

- люди з інвалідністю — 3000 грн.

При цьому допомогу ВПО виплачуватимуть після 15 та 28 числа.

Нагадаємо, в листопаді продовжиться й міжнародна допомога українцям. Жителям в 6 областей виплатять нову допомогу 10 800 грн на кожного члена сім’ї. Рішення про надання допомоги ухвалюватимуть на підставі інформації, яку заявник надасть у телефонній розмові зі співробітником організації або за допомогою онлайн-запиту. Пріоритет у видачі допомоги отримають люди з найбільшою кількістю вразливостей.

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