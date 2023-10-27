Окупанти обстріляли середмістя Херсона та селище Зеленівка, загинув чоловік

В п'ятницю, 27 жовтня, під удар росіян знов потрапила Херсонщина — окупанти обстріляли селище Зеленівка та середмістя Херсона.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

РЕКЛАМА

За його словами, у Зеленівці є влучання у житловий будинок. До розборів завалів залучили 12 спеціалістів. Під час рятувальної операції ДСНС виявили тіло чоловіка. Його особа встановлюється.

Через обстріл середмістя Херсона постраждав 36-річний чоловік. Його госпіталізували з пораненнями спини й тулуба у стані середньої важкості.

РЕКЛАМА

О 10:36 начальник Херсонської МВА Роман Мрочко написав, що у Херсоні лунають вибухи. Російські війська атакували Дніпровський район з тимчасово окупованого лівого берега.

Також повідомляється, що за минулу добу російські військові здійснили 114 обстрілів Херсонської області. Ворог випустив 500 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та безпілотників. По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє — дістали поранення.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як повідомляли «ФАКТИ», вночі росіяни ракетами вдарили по будівлі пожежної частини міста Ізюм у Харківській області. Пошкоджено будівлю та 13 одиниць службової техніки, постраждали 8 рятувальників.

РЕКЛАМА

308

Читайте нас у Facebook та Instagram