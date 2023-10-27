Бурятський зомбі: у росії заживо похоронили «вагнерівця»

«Вагнерівцю» з Бурятії довелося через суд доводити, що він не помер на війні в Україні, а живий і здоровий, хоч і поранений. Про цей випадок пишуть російські телеграм-канали.

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Йдеться про те, що житель Кабанського району вступив у ПВК «Вагнер» і поїхав на так звану спецоперацію. У травні 2023 року у боях за Бахмут, де російські найманці, за визнанням самого пригожина, несли колосальні втрати, його поранили, він потрапив у госпіталь. Після виписки й демобілізації він зателефонував близьким, від яких дізнався, що значиться вбитим і вже похований, а на меморіалі в селищі написане його прізвище.

Акт про власну смерть окупанту довелося оскаржувати в суді. Він подав позов до Кабанського райсуду. Там вивчили свідчення не тільки його родичів, а й «відбитки пальців із бази МВС росії». У підсумку «вагнерівцю» вдалося анулювати свідоцтво про смерть.

В липні 2023 року в Селенгінську Кабанського району, пишуть ЗМІ рф, відкрили меморіал загиблим на війні в Україні. На ньому 15 імен. Однопрізвищники щонайменше шести з тих, хто є на обеліску, фігурують у картотеці Кабанського райсуду як такі, що були судимі в кримінальних справах за крадіжки, наркотики та грабіж.

Раніше британська розвідка озвучила втрати росії у війні проти України.

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