Більше, ніж за 9 років в Афганістані: пригожин розповів про реальні втрати «Вагнера» у Бахмуті

Очільник «Вагнера» євген пригожин в інтерв'ю російському політтехнологу Костянтину Долгову заявив, що приватна група найманців втратила 10 000 новобранців з-поміж засуджених і 10 000 кадрових професійних бійців, які загинули під час боїв за Бахмут. Пригожин, зокрема, зазначив, що «Вагнер» завербував 50 000 ув'язнених, 20 відсотків з яких (10 000) загинули в боях за Бахмут, повідомляє Institute for the Study of War.

Російські блогери негайно підхопили повідомлення про втрати, тим самим змістивши загальну російську дискусію від обговорення важливості захоплення Бахмута до посилення спекуляцій навколо повідомлень про втрати. Російський політик Віктор Алксніс зауважив, що за дев'ять років в Афганістані радянська армія втратила набагато менше солдатів.

Як повідомляв ISW, у проросійському інформаційному просторі сперечаються про те, хто має отримати медалі та подяки за операцію в Бахмуті — «Вагнер» чи регулярні російські підрозділи та командири.

Заяви пригожина про втрати «Вагнера» в Бахмуті також стали окремою точкою напруги в інформаційному просторі та стали визначати домінуючий дискурс про всю російську кампанію в Бахмуті. Змістивши розмову в бік заявлених втрат «Вагнера», пригожин, вважають експерти, значною мірою домігся успіху в подальшому позбавленні міністерство оборони рф можливості говорити про інформаційну перемогу в Бахмуті та, ймовірно, продовжить визначати й вести розмову про Бахмут і надалі, але ціною висвітлення величезних втрат, яких зазнали його власні війська заради незначної вигоди.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку журналіста Івана Яковіни, «пригожину не потрібна Україна, він хоче розгрому росії, причому такого, щоб режим путіна знесло до біса».

285

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram