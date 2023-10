Дістане з того світу: адвокат пригожина нагадав про його звинувачення керівництва армії рф у «геноциді російського народу»

євген пригожин загинув два місяці тому, але його «привид» досі присутній у російській політиці. Ватажок найманців неодноразово відзначався критикою російського військового керівництва. І він продовжує це робити.

Як повідомляє американський аналітичний центр Institute for the Study of War (ISW), російський адвокат Кирило Качур звернувся до Слідчого комітету російської федерації з запитанням, що насправді сталося з кількома скаргами пригожина, які ватажок ПВК «Вагнер» подав до відомства перед повстанням його найманців у червні. Комітет був заснований у 2011 році для начебто розслідуванні корупції в силових органах.

Незадовго до своєї смерті пригожин повідомив відомству про те, що міністр оборони сергій шойгу і начальник Генерального штабу Збройних сил росії валерій герасимов зловживають службовим становищем. Крім цього пригожин звинуватив обох у «геноциді російського народу і вбивстві десятків тисяч російських громадян, а також у здачі російської території». Він мав на увазі руйнівний для рф перебіг війни в Україні.

Як зазначають аналітики ISW, російські військові після вторгнення до України стали посміховиськом, а шойгу і герасимов — обличчями поразки. пригожин використав їхню слабкість для просування власних інтересів. Експерти припускають, що ватажок найманців був настільки різким у своїх промовах проти генералітету ще й тому, що хотів би бачити себе на їх місці. Проте своїми діями надавив на рану путінської системи: деспот більше цінує лояльність, ніж професіоналізм. Тому ліквідували пригожина, а не звільнили шойгу й герасимова. А кілька днів тому путін відвідав герасимова в штабі Південного військового округу, звідки російсі генерали керують війною в Україні. Тому аналітики не перебільшують значення звернення адвоката Качура щодо розслідування коррупції шойгу і герасимова, які ініціював пригожин. Крім того в ISW нагадали, що слідчий комітет росії в 2022 році заочно звинуватив Кирила Качура у розтраті та хабарництві.

Додамо, що чотири місяці минуло з часу повстання групи «Вагнера», а у справі все ще з'являються нові факти. Французьке агентство AFP повідомило з посиланням на джерело в європейських службах безпеки, що за місяць до заколоту «вагнерівці» замовили у китайської компанії супутникові знімки російської території від українського кордону до москви.

