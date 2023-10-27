Україна повернула тіла 50 полеглих захисників

Сьогодні в Україну повернули 50 загиблих військових. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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«Сьогодні за результатами проведення репатріаційних заходів українській стороні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (рештки) 50 загиблих (померлих) оборонців України», — йдеться у повідомленні.

Після повернення тіла репатрійованих передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для проведення слідчих дій та судових експертиз.

Повернення стало можливим завдяки взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС, ЗСУ, ДПС, а також ГУ ДСНС України у Сумській області за сприяння та безпосередньої участі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, додали в центрі.

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Нагадаємо, сьогодні в Києві та інших великих містах України відбулись мирні пікети, на яких жінки призивали владу демобілізувати тих військових, хто вже відслужив 18 місяців, для того, щоб захисники могли відпочити та відновити фізичний та моральний стан.

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