Україна повернула тіла 44 загиблих військових

Україні вдалося повернути тіла ще 44 загиблих захисників України, які перебували на тимчасово окупованих територія. Про це у мережі повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

«Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 44 захисників», — зазначив він.

Котенко нагадав, що репатріація тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції, за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при Службі безпеки України, Управлінням цивільно-військового співробітництва ЗСУ й іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Рідні та близькі зниклих військовослужбовців можуть звертатися на «гарячу лінію» Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247, а у вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896−04−21.

Нагадаємо, що росія утримує військовополонених у 42 колоніях та СІЗО, розташованих на територіях від прикордонних областей аж до Іркутська в Сибіру, при цьому часто умови утримання там можна назвати не інакше, ніж катуванням.

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