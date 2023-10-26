Мати та донька шпигували за ЗСУ і коригували вогонь ворога: на Сумщині затримали російських інформаторів (фото)

Співробітники Служби безпеки України, що в Києві нейтралізувала «розконсервовану» агентурно-бойову групу фсб, затримали на Сумщині трьох місцевих мешканців, які шпигували для ворога у прикордонних районах області.

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Як повідомляють в СБУ, зловмисники розвідували позиції Сил оборони у прикордонних районах області для коригування по них артилерійських та повітряних ударів агресора. Серед основних «цілей» були місця базування підрозділів ЗСУ, які оснащені радіолокаційними комплексами.

За даними координатами окупанти планували здійснити вогневе ураження із застосуванням реактивних систем залпового вогню «Град» та дронів-камікадзе.

«Керівницею агентурної групи була місцева жителька, яку російська спецслужба залучила до негласної співпраці після 24 лютого 2022 року. За даними слідства, агресор здійснив вербування жінки під час її незаконних переміщень через непрацюючі пункти пропуску з рф. Тоді вона пройшла інструктаж та отримала завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони на північно-східному рубежі», — йдеться у повідомленні.

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Фото СБУ

Жінка долучила до виявлення об’єктів ЗСУ двох спільників — свою мати та знайомого з прикордоння області. Для збору розвідданих вони поодинці їздили регіоном та приховано фіксували локації українських захисників.

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Фото СБУ

Всю отриману розвідувальну інформацію поплічники окупантів передавали керівниці агентурної групи, яка у подальшому дистанційно «звітувала» своєму «куратору» з ворожої спецслужби. Для комунікації зловмисники використовували анонімні чати у месенджерах.

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Фото СБУ

Співробітники СБУ викрили всіх трьох учасників ворожої групи і затримали їх у власних помешканнях. Зловмисникам повідомлено про підозру за 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадуємо, що довічне ув`язнення загрожує й двом мешканцям Покровського району Донеччини, які в інтересах ворога шпигували за ЗСУ й намагалися виявити у Сил оборони України танки ABRAMS.

Фото СБУ

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