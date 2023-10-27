Гвалтував дітей і знімав порно: на Київщині затримали «режисера"-збоченця

Поліція Київської області розслідує серію згвалтувань неповнолітніх хлопчика і дівчинки, яких знімав для порно 55-річний чоловік. Отриманий контент він зберігав на мобільному телефоні в т. ч. для задоволення власних сексуальних потреб.

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За даними правоохоронців, дітей злочинцю добровільно передавала їх власна матір, яка мала з того власний «гонорар» — 100−200 гривень за «сеанс».

«Протягом двох років фігурант розбещував і ґвалтував неповнолітню дівчинку, а над неповнолітнім хлопцем здійснював сексуальне насильство. На момент скоєння злочину їй було 13 років, а йому — 11», — йдеться у повідомленні поліції.

Обвинувальний акт стосовно збоченця вже скеровано до суду. Його обвинувачують у торгівлі людьми, зґвалтуванні, сексуальному насильстві, розбещенні неповнолітніх, а також виготовленні та зберіганні дитячої порнографії.

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Порнорежисер-гвалтівник

Що ж до матері дітей, то обвинувальний акт проти неї за розбещення своїх малолітніх дітей та торгівлю ними для створення порноконтенту, скерували в суд раніше — у травні 2023 року.

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В поліції також додали, що про злочини затриманого стало відомо із заяви небайдужої громадянки, яка відвідувала лазню в одній компанії з фігурантом.

«Той приводив на зустрічі, де всі присутні були оголеними, неповнолітніх дітей, що і здалося заявниці не тільки неприйнятним, але й підозрілим», — розповіли правоохоронці в пресслужбі.

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Нагадаємо, що у червні в столиці затримали розповсюджувача порно, від шантажу якого постраждали сотні дітей.

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