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Кейт Міддлтон хоче перевернути все з ніг на голову: майбутню королеву запідозрили у намірах зруйнувати тисячолітню традицію

17:29 27 жовтня 2023
Принцеса Кейт зі старшим сином

Кейт Міддлтон — дружину принца Уельського Вільяма та майбутню королеву Великобританії, в родині якої нещодавно відбулося поповнення — запідозрили у бажанні порушити тисячолітню традицію.

Про це пишуть британські ЗМІ.

Усе сімейство принца Вільяма і його дружини

За інформацією близьких до королівського двору джерел, Кейт Міддлтон хоче, щоб її старший син Джордж Олександр Луї — принц Уельський, майбутній король — здобув освіту в публічній школі, де хлопчики та дівчатка навчаються разом. Інсайдери стверджують, що дружина принца Вільяма зібралася відправити сина до коледжу Мальборо у Вілтширі, який закінчила сама.

На це нібито вказує те, що майбутня королева відвідала свою альма-матер наприкінці жовтня разом із 10-річним принцом Джорджем.

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«Ось-ось може статися історична подія, і станеться вона завдяки одній обставині — дівчаткам. Джордж може стати першим монархом з часів сходження на престол Етельстану в 924 році, який здобуде освіту в різностатевому середовищі», — написала в своїй колонці королівський експерт Даніела Елсер.

Зазначимо, що для британців, яких змалечку вчать поважати традиції, такі припущення звучать просто ганебно. Хоча, з іншого боку, правління Етельстану (924 — 939 роки) вважається періодом найвищого розквіту англосаксонського англійського королівства.

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Нагадаємо, що попри підозри у руйнуванні тисячолітніх традицій, нині майбутніх короля та королеву Британії визнають найбільш стильним подружжям у світі.

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