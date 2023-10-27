У родині принцеси Уельської поповнення: брат Кейт Міддлтон уперше став батьком

Молодший брат принцеси Уельської, яка нещодавно надіслала послання українцям, Джеймс Міддлтон уперше став батьком. 36-річний бізнесмен і його 33-річна дружина Алізе Тевене поки не розголошують подробиць. Невідомі ні стать немовляти, ні дата його появи на світ.

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Однак 26 жовтня папараці сфотографували щасливе подружжя на прогулянці з новонародженим у Ноттінг-Гіллі. Тож у принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї з'явився кузен, або кузина.

Припускають, що Тевене народила кілька тижнів тому. 12 вересня Джеймс виклав у соцмережах фотографію вагітної дружини, привітавши її з другою річницею весілля. «Найкраще ще попереду», — підписав він знімок.

Під час прогулянки з немовлям брат принцеси Уельської котив візочок Silver Cross за 795 фунтів (965 доларів). Джеймс був одягнений в елегантний осінній ансамбль — зелену куртку, темно-сині штани і коричневі черевики. На шиї у нього був зав'язаний жовтий шарф.

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Алізе була в синій сорочці і джинсах, коричневому замшевому пальто в стилі 1970-х років і хутряній жилетці. У руках вона тримала сумку з покупками і склянку кави.

На дні візка можна розгледіти дорожню сумку бренду Sezane, яка коштує близько 127 фунтів (154 долари). До речі, цю торгову марку обожнює Кейт Міддлтон.

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Подружжя живе недалеко від місця, де виросли Кейт, Джеймс і їхня сестра Піппа — в Баклбері, графство Беркшир.

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Про вагітність Алізе стало відомо в липні. Тоді Джеймс повідомив радісну новину в Instagram.

У Піппи, до речі, троє дітей. Вона одружена з Джеймсом Метьюзом.

Раніше повідомлялося, що в Британії назвали найстильніші пари у світі — Вільям і Кейт «перемогли» Гаррі та Меган.

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