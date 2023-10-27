Держава компенсує витрати на ремонт пошкодженого житла: Зеленський підписав новий закон

Російські обстріли щодня руйнують в Україні людські оселі, залишаючи мирних мешканців без даху над головою. Тож багато хто, не чекаючи грошової допомоги від держави, почав ремонтувати вцілілі оселі власним коштом.

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І ось президент України Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого вже з 2024 року в Україні розпочнуть виплачувати компенсації витрат на ремонти.

Народні обранці проголосували законодавчі новації на засіданні 5 жовтня.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури роз'яснили, що виплати будуть здійснюватися у рамках програми єВідновлення, тому механізм подання заявок не змінюється. Втім, новації все ж є — одержувачам компенсаційних виплат не потрібно буде надавати чеки, розписки, фото- та відеофіксацію або інші докази руйнувань та видатків на їх ліквідацію. Все тому, що комісії при визначенні розміру компенсації орієнтуватимуться на акти первинного огляду пошкодженого житла, які проводяться після пошкодження внаслідок війни.

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Також враховуватиметься чек-лист вартості будматеріалів та робіт, затверджений Урядом.

Нагадаємо, що з 1 серпня можливість подати заявку на отримання компенсації отримали власники житла, яке було зруйноване внаслідок збройної агресії рф після 24 лютого та не підлягає відновленню. Зруйноване житло має бути розміщене на територіях контрольованих Україною.

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