Ворог з артилерії обстріляв Нікополь: двоє поранених, серед них дитина

Окупаційна армія сьогодні, 27 жовтня, з артилерії вдарила по Нікополю в Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог вгатив по Нікополю з артилерії. Постраждала дитина. Хлопчику лише 5 років!» — написав він.

Також Лисак додав, що постраждала і 58-річна жінка. Обидвоє перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

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«Пошкоджені 10 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена. Ще 13 — потрощені. Побиті 20 сонячних панелей та авто. Понівечені й лінії електропередач. Інформація уточнюється», — написав голова області.

Наслідки обстрілу цивільного сектора

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Розбирання завалів ще триває

Зазначимо, що Нікополь — місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі населений пункт перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

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Наприклад, російські війська обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу у Нікополі після чергового обстрілу 13 жовтня. Поранено двох пожежників. Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня загинули четверо людей.

Нагадаємо, що минулої ночі російські загарбники влаштували чергову повітряну атаку по південних та східних областях України, застосувавши ударні дрони та ракету «Іскандер». По ворожих цілях працювала ППО ЗСУ. Також в ніч на 27 жовтня росіяни ракетами вдарили по будівлі пожежної частини міста Ізюм у Харківській області. В результаті удару було пошкоджено будівлю та 13 одиниць службової техніки, постраждали 8 рятувальників.

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