В Україні зросли ціни на цибулю та часник: як змінилася вартість за місяць

В Україні, де згідно з прогнозом, може подорожчати хліб, ростуть ціни й на інші продукти. Зокрема, дорожчають часник і цибуля.

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Про це пише портал «Мінфін». Так, станом на 26 жовтня середня ціна на білу цибулю становить 46,10 грн. за кг, у вересні ж її вартість була 38,84 грн за 1 кг.

Фото "Мінфін"

Фото "Мінфін"

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Вартість цибулі ріпчастої в середньому складає 12,36 грн за кг. Цибуля ріпчаста у вересні коштувала 11,98 грн за 1 кг.

Фото "Мінфін"

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Фото "Мінфін"

Цибуля синя у жовтні за 1 кг у Novus коштує 34,99 грн, у Metro доведеться заплатити 31,10 грн., у Auchan 32,90 грн. Таким чином середня ціна у жовтні складає 33,00 грн, коли у вересні цінник був 32,37 грн за 1 кг.

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Фото "Мінфін"

Фото "Мінфін"

Ціни на часник в українських магазинах теж виросли, якщо порівнювати з вереснем місяцем.

У жовтні за 1 кг часнику у Auchan доведеться віддати 127,00 грн, у Novus 120,00 грн, у Megamarket 159,90 грн, Varus — 149,90 грн. Середня ціна кілограму часнику в Україні у жовтні складає 139,20 грн, у вересні ж ціна за 1 кг становила 135,41 грн.

Фото "Мінфін"

Фото "Мінфін"

У той же час, за прогнозами експертів, до кінця осені в Україні подорожчають практично усі продукти. Про це, як пише «РБК-Україна», повідомив радник директора агропромислового комплексу Львівського оптового ринку Іван Стефанишин.

За його словами, зростатиме й надалі вартість м'яса, ціна на свинину та птицю вже збільшилася на 10%. А свинина зростатиме в ціні через брак ресурсу. Така ж тенденція і на ринку молочних продуктів. Проблеми з цукром можуть початися через світову проблему дефіциту.

Раніше про збільшення цін на овочі, фрукти та молочну продукцію попереджав голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

Фото Pixabay

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