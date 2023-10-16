За десяток яєць — 75 гривень: у Раді розповіли, на скільки до зими подорожчають продукти в Україні

В Україні найближчим часом можуть зрости ціни на деякі продукти, зокрема, на овочі, фрукти та молочну продукцію. Про це повідомив голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, інформує пресслужба Апарату Верховної Ради України.

«Традиційно восени починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються „розтягнути“ реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою», — зазначив Гайду.

Тож ціна овочів та фруктів поступово буде підвищуватися на 5−10% щомісяця. Вартість молочної продукції також зросте, однак не критично — на 3−5%. Також взимку варто знов очікувати суттєвого збільшення ціни за яйця.

«Рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйця. Велика частка яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підійматися вгору. Тому велика вірогідність того, що до новорічних свят ціни сягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 грн за десяток», — зауважив він.

Гайду також додав, що, попри прогнозоване зростання цін, все ж таки вартість більшості продуктів восени 2023 року нижча, ніж торік. Зокрема, гречка подешевшала більш ніж у 2 рази. До речі, цьогорічний врожай гречки є рекордним, тож це теж сприятиме зниженню ціни на крупу, підсумував він.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Україні вже зросли ціни на борошно 5−7%, тож здорожчання хліба — питання часу. Вартість м'яса та птиці теж зросте через брак ресурсу.

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