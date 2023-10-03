Українців попередили про подорожчання багатьох груп продуктів: чим варто запасатися

В Україні, громадяни якої активно готуються до нових блекаутів взимку, вже зросли ціни на борошно 5−7%, тож здорожчання хліба — питання часу. Вартість м'яса та птиці теж зросте через брак ресурсу.

Прогноз щодо цін на продукти в Україні дав радник директора з агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у Львові Іван Стефанишин, передає «РБК-Україна».

За словами Стефанишина, аграрії використовували менше добрив та захисту від пошкодження шкідниками 2023 року. Тож, коли засівали озиму пшеницю, то ціни на добрива різко зросли і, відповідно, аграрії не мали фінансового запасу.

«Хліб найближчим часом зросте в ціні, вже пішла конкуренція за якісне борошно. Далі воно посилюватиметься», — вважає експерт.

Також Стефанишин прогнозує підвищення вартості м'яса та птиці. Він наголосив, що ціна на свинину та птицю вже зросла на 10%. Причиною Стефанишин вважає брак ресурсу.

«Україна втратила селекційно-племінну роботу, знищено 16 породних ліній у свинарстві та ВРХ, відчутно повну залежність від імпорту», — додав експерт.

Також він прогнозує зростання цін на молочні продукти.

Щодо масла, Стефанишин не бачить причин для зростання вартості. Водночас зауважує, що можуть виникнути супутні чинники, як вартість палива, енергетики, які спричинять зростання ціни.

З цукром, за його словами, теж виникнуть проблеми через світовий дефіцит продукту та проблеми Індії.

«Фактично врожай у нас хороший, площі збільшені, а ціна зростатиме через залежність від світових цін і того ж зростання експорту», — розповів експерт.

В той же час врожай овочів в Україні 2023 року порадував. Тому ціни на ці продукти навіть нижчі, ніж торік. Впала ціна на баклажани, моркву, цибулю.

«Особливо баклажан, зараз він коштує 20 грн/кг, а торік у цей час було 59 грн. Морква та цибуля вдвічі впали порівняно з торішніми. Морква була 16 грн/кг — цього року 7−8, цибуля була 23 грн — стала 12. Потроху сезонно ціна зростає, але загалом порівняно з минулим роком овочі будуть дешевшими до перших заморозків», — додав Стефанишин.

Нагадаємо, раніше поточні цінові тенденції на споживчому ринку пояснили в Нацбанку.

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