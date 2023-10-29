Остання неділя місяця, 29 жовтня, пройде для більшості людей благополучно та продуктивно, прогнозують астрологи.



Сьогодні можна займатися вирішенням особливо важливих питань і проблем — планети сприятимуть цьому. Також важливо заздалегідь скласти план своїх дій і не відволікатися від нього, щоб уникнути несподіваних поворотів долі протягом нового тижня, вважають фахівці.

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Овен

Вдалий день для того, щоб взятися за справи, з якими раніше не вдавалося впоратися. Цього разу ви зможете досягти успіху завдяки наполегливості, працьовитості та самодисципліні. Друзі та близькі запропонують Овнам допомогу; скориставшись нею, ви принесете їм задоволення.

Можливі грошові надходження та цінні подарунки, а також пропозиції, прийнявши які ви незабаром зможете значно збільшити доходи. Не розчарують романтичні побачення, ви знайдете спосіб приємно здивувати та порадувати кохану людину. Вечір підходить для спокійного домашнього відпочинку, від відвідування світських заходів у цей час краще відмовитись.

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Телець

Сприятливий день для спілкування. Можна обговорювати будь-які питання, навіть найскладніші — вдасться досягти компромісу, знайти рішення, які влаштовують усіх. Багато Тельців зав'яжуть цікаві знайомства або зустрінуть людей, до яких раніше відчували симпатію. Можливі романтичні захоплення, можливий початок серйозних відносин.

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Імовірні фінансові надходження. Чи вони будуть значними, але отримані гроші виявляться дуже доречними. Друга половина дня обіцяє вдалі покупки. Смак вас не підведе, придбані речі довго радуватимуть.

Близнюки

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Цікавий багатообіцяючий день, особливо добре підходить для справ, що вимагають творчого підходу, нестандартного погляду на речі. Можна експериментувати, користуватися незвичайними методами, шукати власні шляхи до мети — вас буде супроводжувати удача. У першій половині дня все ж не є винятком дрібні невдачі, які не варто сприймати близько до серця.

У другій же приводів для переживань і прикрощів не буде зовсім. Близнюкам потрібно проявити поблажливість і терпіння, щоб порозумітися з близькими, уникнути конфліктів і розбіжностей; вам це дається легко. Не потрібно зусиль і для того, щоб заразити оточуючих оптимізмом, підняти їм настрій.

Рак

Цього дня краще будувати плани та розмірковувати про майбутнє, ніж братися за конкретні справи та намагатися втілити задумане у життя. Ракам варто прислухатися до порад (старі знайомі на них не скупляться): слідуючи тлумачним рекомендаціям, ви зможете уникнути помилок та втрат.

Не поспішайте вирішувати фінансові питання — не виключено, що ви втрачаєте щось важливе. Від незапланованих покупок краще відмовитись, а витрати по можливості скоротити. У другій половині дня старшим родичам може бути потрібна ваша допомога; не відмовляйте у ній. Якщо на цей день заплановано поїздки, до них потрібно готуватися серйозно: є небезпека забути щось важливе.

Лев

На початку дня можуть виникати труднощі, але ви не станете впадати у відчай, засмучуватися і переживати, а просто знайдете спосіб подолати їх. Доведеться докласти зусиль, але енергії у вас достатньо, тож перевтоми можна не побоюватися. У цей час можливі невеликі фінансові втрати, невдалі покупки.

У другій половині дня ситуація помітно зміниться на краще, відкриються нові можливості, з'явиться шанс розв'язати питання, які тривалий час не давали спокою вам і вашим близьким. Вечір обіцяє Левам вдалі романтичні побачення.

Діва

Вдалий день для спілкування з друзями та однодумцями, об'єднання зусиль для досягнення спільних цілей. Участь у спільних проєктах виявляється не тільки корисною, а й надихаючою. З'являються нові ідеї, реалізація яких виявиться корисною не тільки для вас, а й для ваших близьких.

Ви приймаєте оригінальні рішення, втілюєте у життя незвичайні задуми. Часто результат навіть перевершує ваші очікування, стає приємним сюрпризом. Увечері Діви матимуть можливість побачитися з людьми, за якими ви останнім часом нудьгували.

Терези

День складається вдало. Ви відчуєте приплив життєвих сил і енергії, зрозумієте, що готові взятися за справи, які раніше були вам не під силу. Труднощі можуть виникнути, але не видадуться непереборними, а дрібні непорозуміння не зіпсують рівноваги. Можливі вдалі угоди та покупки; будь-які питання, що стосуються грошей, ви вирішуєте безпомилково.

Друга половина дня — слушний час для того, щоб подумати про щось важливе. Багато Терезів у цей час скоригують плани на майбутнє, поставлять перед собою нові цілі. Деяким представникам знака допоможе підтримка близьких.

Скорпіон

Сприятливий багатообіцяючий день. Можна досягти грандіозних успіхів, якщо взятися за справи з самого ранку. Обставини складаються сприятливим для вас чином, багато починань виявляються вдалими, а якщо не все виходить відразу, ви проявляєте наполегливість і трохи пізніше все ж таки досягаєте успіху.

Скорпіонам бажано заздалегідь скласти план дій і дотримуватись його навіть у дрібницях. Намагайтеся не витрачати час даремно: дозвільне проведення часу погано позначається і на вашому самопочутті, і на настрої.

Стрілець

День складається добре і тішить приємними сюрпризами. У багатьох Стрільців буде можливість зосередитися на справі, яка їх давно цікавить, а також знайти однодумців, познайомитися з людьми, спілкування з якими приноситиме багато радості.

Цього дня добре розпочинати навчання: нова інформація засвоюватиметься швидко, а перші успіхи по-справжньому потішать. З'являться нові ідеї та плани. Деякі Стрільці розлучаться зі стереотипами і помилками, що заважали досягти успіху. У багатьох представників знаку буде можливість допомогти друзям та близьким.

Козоріг

Прекрасний насичений день, повний цікавих справ та приємних зустрічей. Доведеться багато зробити, але втоми ви не відчуєте: життєвої енергії у вас достатньо. Можна вирішувати кілька питань одночасно, займатися власними справами та допомагати іншим виправляти допущені помилки, а також давати поради тим, хто опинився у складній ситуації.

День підходить Козорогам для того, щоб випробувати свої сили в новій сфері, взятися за те, про що ви раніше лише таємно мріяли. Зараз ви особливо привабливі, тому люди до вас тягнуться. Не пропустіть можливість зав'язати корисні та перспективні знайомства.

Водолій

Початок дня буде непростим, але це не привід засмучуватися та сумувати: вплив позитивних тенденцій незабаром посилиться, ви помітите зміни на краще. Щоб досягти значних успіхів, доведеться виявити наполегливість і докласти зусиль; можливо, ви відчуєте втому, але не шкодуватимете себе, а радітимемо здобутим перемогам.

Цього дня можна вирішувати важливі питання, у тому числі щодо фінансів, майна (як вашого особистого, так і сімейного), а також розвитку бізнесу. Ділове чуття буде дуже гострим і не підведе навіть Водоліїв, далеких від комерційної діяльності.

Риби

Варто розслабитися і відпочити — для цього день підходить якнайкраще. Справи, особливо складні та заплутані, по можливості відкладіть або доручіть комусь іншому. Зараз вас більше, ніж зазвичай, втомлюють суєта і плутанина, необхідність швидко приймати рішення або займатися тим, у чому ви погано знаєтеся.

Добре відбуваються зустрічі з друзями. Спільний відпочинок дарує приємні враження, спільні справи допомагають налаштуватися на творчий лад. Наприкінці дня у Риб з'являться цікаві ідеї, і найближчим часом представники знаку зосередяться на їх реалізації.

Також варто нагадати, що за Східним календарем 29 жовтня — день Металевої Мавпи.

В той же час в деяких країнах Азії цей день вважають днем Справедливого Дона Мавпіозо. Справа в тому, що під час війни у В'єтнамі примінялася хімічна зброя. І тваринки, на яких вона попадала, почали дуже швидко еволюціонувати, змінюючись до невпізнання. Білки з них пір навчилися працювати кур'єрами, фазани пішли працювати до фастфуду, а мавпи залишились жити в лісі, де цілий день дивляться голлівудські фільми та займаються спортом.

Іноді до них звертаються місцеві жителі зі скаргами на бандитів, податкову інспекцію та деяких правоохоронців. І мавпи допомагають їм вирішувати питання, захищаючи від свавілля посадовців — тобто, діють як Робін Гуд чи італійська мафія. За це у деяких країнах Азії було вирішено 29 жовтня називати також Днем Справедливого Мавпіозо.

В цілому Мавпа — істота з надзвичайними здібностями та вдалим підходом до будь-яких справ. Вона легко розв'язує складні завдання, включаючи ті, які здаються неможливими для інших. Сьогоднішній день стимулює реалізацію всіх задумів. Мавпа володіє значною винахідливістю та готова використовувати різноманітні засоби для досягнення своїх цілей, навіть якщо це передбачає використання нестандартних методів. Вона переконана, що її дії завжди вірні, але іноді варто переосмислити ситуацію, ставши на місце інших людей.

Мавпа є цікавим співрозмовником і завжди готова поділитися захоплюючими історіями.

«Якщо у вас заплановані важливі переговори на роботі, обрання людини, народженої у рік Мавпи, представником буде вдалим рішенням. Сьогодні настав час заглибитися у творчі справи — енергетика дня сприяє цьому», — радять знавці Східної астрології.

Раніше «ФАКТИ» писали, яким знакам Зодіаку листопад принесе полегшення ситуації з фінансами.

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