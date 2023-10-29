ЗСУ «оформили трасфер» до пекла 660 окупантам і віправили вслід за ними десятки одиниць ворожої техніки

Попри безперервні ворожі обстріли території України з метою виснажити Сили оборони, оборонці України мужньо тримають фронт, де протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень з російськими загарбниками. Також, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а ППО знищила 3 крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К». Добре попрацювали і воїни-ракетники — уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб противника.

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Ситуація на основних оперативних напрямках:

на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області;

напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області; в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак противника;

напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак противника; на Лиманському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив, але продовжував перегрупування військ;

напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив, але продовжував перегрупування військ; на Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито атаки противника в районі Хромового Донецької області, а також 10 атак біля Кліщіївки та Андріївки, де ворог прагне відновити втрачені позиції;

напрямку українськими воїнами відбито атаки противника в районі Хромового Донецької області, а також 10 атак біля Кліщіївки та Андріївки, де ворог прагне відновити втрачені позиції; в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. На підступах до міста за добу відбито понад 15 атак ворога;

напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. На підступах до міста за добу відбито понад 15 атак ворога; на Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак ворога. на Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької област;

напрямку наші захисники відбили всі атаки противника поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької област; на Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі західніше Вербового Запорізької області, але завдяки зусиллям Сил оборони успіху не мав;

напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі західніше Вербового Запорізької області, але завдяки зусиллям Сил оборони успіху не мав; на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція, і лише за добу підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» виконали 1256 вогневих завдань. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. За його інформацією, добові втрати ворога під Мелітополем склали 529 осіб.

Загалом же Сили оборони України за період з 24 лютого 2022 року ліквідували вже близько 299 тисяч 080 російських агресорів, з яких 660 осіб — минулої доби.

Крім того, знищено:

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8 ворожих танків;

9 бойових броньованих машин;

8 артилерійських систем;

3 крилаті ракети;

8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

1 одиниця спеціальної техніки.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що росія кидає на штурми позицій Сил оборони так звані «штрафні» батальйони.

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