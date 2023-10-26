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Україна

росія використовує для атак штрафні батальйони, — розвідка

20:15 27 жовтня 2023
Шторм Z

Згідно з британською інформацією, росія використовує для атак на українські позиції переважно колишніх ув'язнених та опальних солдатів. Нагадаємо про скандал в армії окупантів через велику кількість хворих на гепатит та інші вірусні захворювання.

Підрозділи, що отримали назву «Шторм Z», ймовірно, спочатку планувалися як відносно елітні групи, які могли б перехопити тактичну ініціативу, заявило Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

«Однак найпізніше з весни 2023 року „Шторм Z“ стали де-факто каральними батальйонами, укомплектованими засудженими, а також солдатами строкової служби, які вчинили дисциплінарні проступки», — йдеться у звіті.

Кілька повідомлень вказують на те, що ці підрозділи не отримують достатньої матеріально-технічної та медичної підтримки, але неодноразово були змушені йти в атаку.

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Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії публікує щоденну інформацію про перебіг війни в Україні від початку російської агресії.

Раніше повідомлялося, що британська розвідка озвучила втрати росії у війні проти України.

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