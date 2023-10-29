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Ворог вночі атакував Україну за допомогою 5 ударних дронів: скільки збила ППО

8:31 29 жовтня 2023
Мисливці за дронами

Пізно ввечері 28 жовтня росіяни запустили територією України групу ударних безпілотників типу «шахед». Спочатку вони направлялися до центральних регіонів, а потім змістилися у західні області.

Про це повідомляється в Facebook Генерального штабу ЗСУ.

По цілях в небі почала працювати українська протиповітряна оборона.

В результаті всі ворожі цілі було знищено силами ППО.

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«Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу „shahed-136/131“. Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони були знищені», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Протягом ночі повідомлялося, що в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, працювала ППО. За даними ОВА, на щастя, обійшлося без потерпілих.

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Нагадаємо, в ніч на суботу ППО збила три ворожі ракети, спрямовані на Дніпропетровщину.

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