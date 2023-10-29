В Колумбії викрали батьків зірки «Ліверпуля»: що відомо (фото)

Знаменитий футболіст «Ліверпуля» та збірної Колумбії Луїс Діас, який минулого року увійшов до топ-двадцятки претендентів на «Золотий м'яч», переживає далеко не найкращі миттєвості в житті. У Колумбії викрали його батьків, повідомляє The Sun.

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За інформацією Wradio, батьки 26-річного нападника Луїс Мануель Діас і Сіленіса Маруланда перебували на заправній станції у своєму рідному місті Барранкас дорогою додому, коли до їхнього фургона під'їхали на мотоциклах двоє озброєних чоловіків і силоміць забрали з собою.

Поліція та військові гарячими слідами почали переслідування зловмисників, і ті відпустили матір гравця «Ліверпуля», повідомив президент Колумбії Густаво Петро. А от батька Луїса Діаса (тренера та власника футбольної школи) шукають досі.

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Луїс Діас з батьками

Нагадаємо, що бронзовий призер і найкращий бомбардир Кубка Америки 2021 року (разом з Ліонелем Мессі) у складі збірної Колумбії (9 м'ячів у 43 матчах у її складі) перейшов із «Порту» до «Ліверпуля» у січні 2022-го за 40 млн євро (ще 20 мільйонів були передбачені як бонуси). У складі команди Юргена Клоппа 26-річний футболіст уже встиг виграти Кубок Англії, Суперкубок країни та Кубок англійської ліги.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол-красень Луїса Діаса претендував на премію Ферена Пушкаша за підсумками 2022 року.

Фото ФК «Ліверпуль», Instagram

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