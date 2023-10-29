Листопад буде справедливим до багатьох людей — як тих, хто народились в день Справедливого Мавпіозо, так і в багато інших днів, певні астрологи.

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В цілому листопад стане місяцем активності у діловій сфері, отримання довгоочікуваного прибутку, професійного розвитку та серйозних трансформацій у всіх життєвих областях, пише сайт ТСН, посилаючись на астролога Марину Скаді.



Фахівчиня впевнена, що астрологічна погода у листопаді сприяє особистому розвитку, новому активному життєвому циклу, здобуттю ґрунту під ногами. У кожному з нас є все необхідне для процвітання і все, що слід зробити, — розбудити це. Розуміння своєї натальної карти відкриває можливості, допомагає вийти із замкнутого кола проблем та максимально ефективно використати потенціал, закладений від народження.

Відповідно виглядають і поради кожному з представників зодіакального кола.

Овен

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Ваші підвищені ораторські здібності та прагнення діяти знайдуть застосування як у повсякденному житті, так і в діловій сфері. І хоча фінансові питання хвилюватимуть вас більше звичайного, у другій половині листопада вони будуть вдало вирішені. Головне не піддатися миттєвому пориву одним махом позбутися проблем, взявши кредит. Важливі зустрічі та підписання договорів краще перенести на період після 17 листопада.

Телець

Гальмування справ та затримки з виплатами у першій декаді листопада може підштовхнути до необдуманих дій. Посилиться тяга не тільки до авантюр і азартних ігор, а й до авантюристів, які дають миттєву вигоду. У середині листопада легко стати жертвою шахраїв, тож треба бути напоготові. Новий цикл Марса 18 листопада наділить вас ідеями, що несподівано освітлюють розум, і підвищеним прагненням діяти. Ваша ефективність значно зростає у третій декаді місяця.

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Близнюки

Відлуння неприємностей другої половини минулого місяця позначаються на вас протягом щонайменше 7 днів листопада. У цей час витрати більші ніж доходи, збільшується кількість марних контактів, виникає жаль про раніше припущені помилки. Але від 13 листопада починається сприятливий період, і він не буде затьмарений минулими неприємностями, тому ви просто зобов'язані використовувати всі можливості.

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Рак

Транзитні планети, переміщуючись у сузір'ї Скорпіона, утворюють гармонійні аспекти, роздмухуючи уяву і мрійливість. Одночасно з'являються вигідні можливості і бізнес-ідеї. Навіть найбільш скептично налаштованих у другій половині листопада переповнюватиме незрозуміла радість, а гарний та позитивний настрій розіллються океаном доброти, як у навколишньому світі, так і всередині вас, підштовхуючи на добрі слова та вчинки.

Лев

Останній місяць осені бажано провести активно без найменшого натяку на лінощі, активно втілюючи у життя свої задуми. Трохи зіпсує настрій напружений молодик 13 листопада — вас трохи роздиратимуть суперечності між емоціями та логічними висновками, і напевно краще буде схилитися у бік розуму. Тому бережіть ресурси — вони знадобляться для перспективних вкладень у другій половині листопада.

Діва

Деякі фінансові складнощі у першій декаді листопада підштовхнуть вас до рішучих дій. Місяць чудово підходить для того, щоб закінчити старі справи, піти з нецікавої, безперспективної роботи та розпочати нове життя від молодика 13 листопада. Ідеальний час для починань у будь-якій сфері — від рішення зайнятися спортом до наміру переїхати до іншої країни.

Терези

Повернення вашого управителя — Венери — до свого дому, у знак Терези (це станеться вже 8 листопада), подарує вам піднятий настрій і сміливість не пасувати перед труднощами. Проведіть місяць у активному спілкуванні, оточивши себе та однодумцями, а також тих, хто не згоден з вашою думкою, буде максимально правильним та ефективним. Це допоможе знайти вам більш легкі способи заробітку та професійної реалізації.

Скорпіон

Доленосний місяць, коли відбувається перезавантаження у всіх життєвих сферах. Сміливо приймайте пропозицію про співпрацю, запрошення на нову роботу. Також саме зараз слід бодай спробувати позбутися всього зайвого, і монотонно розібрати папери, що накопичилися, зайнятися дрібними побутовими питаннями, адже у вас з'являються сили довести до кінця навіть найненависніші справи. Користуйтеся позитивним впливом молодика та початку нового циклу Марса в Скорпіоні.

Стрілець

Перша половина листопада підходить для того, щоб позбавитися приземлених турбот і в другій половині місяця відкрити для себе нові перспективи. Намагайтеся завершити всі короткострокові проекти, щоб у сором часу зосередитися на довгострокових. Після молодика починається сприятливий період для відкриття власного бізнесу, створення нових ділових союзів, підписання договорів, закордонних відряджень.

Козоріг

Перший тиждень листопада буде напруженим і нервовим, але вже від другої декади ви повернетесь до ладу і зможете здійснити революційні перетворення у професійній сфері та бізнесі, значно зміцнивши своє соціальне та матеріальне становище. Активні енергії листопада необхідно використовувати якомога більше тим, хто перебуває у пошуку роботи чи хоче збільшити свій рівень доходу.

Водолій

Домовляйтеся про нову співпрацю, рішуче переробляйте всі справи, що залежалися, і закривайте старі питання. Друга половина листопада відмінно підходить для будь-яких починань як на професійній ниві, так і в побуті. Необхідно працювати з подвоєною силою — і до кінця листопада рівень прибутків збільшиться. Водоліям, які випала відпустка, варто хоча б ненадовго відволіктися від лінощів і почати розширювати горизонти, продумувати варіанти, як проявляти себе по-новому у професійній та громадській сферах життя.

Риби

Молодик 13 листопада робить ваш розум надзвичайно чистим, свідомість — ясною, а помисли — світлими. Цього місяця будь-яка розумова та творча праця принесуть максимальну віддачу, а отримання нових знань даватиметься вам без особливих зусиль. Завдяки здатності, що посилилася, миттєво пристосовуватися до мінливих обставин, стрес і переживання оминуть вас. Навіть якщо відбудуться кардинальні зміни і все піде за планом, вам вдасться знайти правильне і ефективне рішення, щоб зберегти робоче місце і не втратити прибуток.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, що, на думку Марини Скаді, в цілому, не тільки з фінансової точки зору, листопад буде набагато цікавішим і позитивнішим порівняно з жовтнем.

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