Стало відомо, хто купив замок Пугачової та які у нього шокуючі плани щодо житла Примадони

Музикант і шоумен Стас Барецький, який намагався видати себе за сина Бориса Мойсеєва, а також продюсувати зірку 90-х Андрія Губіна, заявив, що саме він є таємничим покупцем, який придбав замок, формальним власником якого є Максим Галкін.

«Це я купив замок Алли Борисівни буквально нещодавно. Але я придбав його не один, а зі своїми колегами з похоронного бізнесу», — заявив Барецький у коментарі РосЗМІ .

За словами шоумена, відтепер особняк не використовуватиметься як житлове приміщення.

Барецький поділився, що разом із колегами має намір зробити із замку Галкіна… морг.

«Він буде призначений для нашої еліти. Також там буде крематорій та гробова майстерня. А ще в мене є ідея створити на території особняка музей історії цвинтарної справи, де можна буде дізнатися все про цвинтарі з часів Івана Грозного до наших днів!» — зазначив він. .

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Пугачова та Галкін продали замок у селі Грязь. Ім'я клієнта не розголошувалося, втім, уточнювалося, що він купив нерухомість за первісну вартість 1 млрд рублів.

Фото з відкритих джерел

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