Працюючий пенсіонер не отримує доплат: експерт пояснив, що відбувається з його грошима

В Україні людина, яка має страховий стаж вищий за встановлену норму, може розраховувати на доплату до пенсії.

Але пенсіонери, що працюють, можуть розраховувати тільки на індексацію (за певних умов), а не на підвищення пенсійних виплат або доплату.

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До редакції «НаПенсії «звернувся чоловік з проханням роз'яснити йому, за яким принципом переглядається розмір пенсії для працюючих пенсіонерів.

«Мені призначено пенсію за віком у 2017 році, але я продовжую працювати. Хто не працює із моїх знайомих, отримують 3150 гривень. Я вже шість із половиною років працюю, і роботодавець за мене сплачує соцвнесок до Пенсійного фонду, але пенсію мені не підвищують. Стеля — 2760 гривень. Тому постає питання: якщо я працюю, то куди подівається мій нинішній соціальний внесок, якщо підвищення немає? «- пише він.

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Юристи зазначають, що причин, через які пенсія за віком у цьому випадку низька, може бути дві:

- низький розмір заробітної плати,

- для обчислення пенсій працюючих громадян застосовується застарілий показник прожиткового мінімуму.

Чоловік йшов на пенсію у 2017 році, тоді прожитковий мінімум становив від 1247 гривень у січні до 1373 гривень у грудні. Його пенсія прив'язана саме до тих старих показників, хоча з того часу прожитковий мінімум суттєво зріс і сьогодні становить 2093 гривні.

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Але для працюючих громадян він не переглядається. Тільки після звільнення до формули розрахунку замість старого прожиткового мінімуму буде підставлено сучасний.

При цьому слід розуміти, що час, відпрацьований після призначення пенсії, згодом зараховується до загального стажу, що позитивно впливає на коефіцієнт стажу та розмір пенсії відповідно.

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Також юристи звернули увагу на особливості солідарної пенсійної системи, яка діє в Україні. Відповідно до закону, пенсійні внески працюючих громадян не йдуть на персональний рахунок людини, а потрапляють до загального бюджету Пенсійного фонду та йдуть на виплату поточних пенсій усім нинішнім пенсіонерам.

Разом з тим, сплачені до Пенсійного фонду внески дозволяють заробляти додатковий стаж, який так чи інакше буде врахований при подальшому обчисленні пенсії.

Раніше ми розповідали, як пенсіонеру підтвердити страховий стаж у разі втрати трудової книжки.

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