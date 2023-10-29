36.11 / 36.71 38.41 / 39.12
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Дуже важко, але можливо: як підтвердити страховий стаж в разі втрати трудової книжки

10:31 29 жовтня 2023
Трудова книжка

Багато майбутніх пенсіонерів знають, що помилки в оформленні трудової книжки можуть обійтися втратою чималих сум виплат, а то й всієї пенсії.

До ще більш сумних результатів може привести втрата самої трудової книжки. Але й в такому разі не слід опускати руки і починати діяти. Про алгоритм дій в такому випадку розповіли в Управлінні ПФУ в Донецькій області.

Для того, щоб підтвердити страховий стаж, до ПФУ можна надати:

  • документи, створені на основі інформації, внесеної в автоматизовані системи підприємства або організації;
  • довідки або виписки з внутрішніх наказів установи;
  • дані про виплату зарплати або з особистих рахунків;
  • посвідчення;
  • трудові договори в письмовому вигляді та угоди, що містять відмітки про їх виконання;
  • інші дані, де задокументовано відомості про періоди роботи.

Які документи можуть надати підприємці

РЕКЛАМА

Підприємці можуть пред’явити документи про оплату страхових внесків:

  • платіжні доручення,
  • банківські квитанції,
  • документи поштових переказів.

ФОП на спрощеній системі оподаткування можуть надати:

РЕКЛАМА
  • свідоцтва про сплату єдиного податку або торгового спецпатенту;
  • квитанції про сплату єдиного або фіксованого податку.

Які документи підтверджують стаж військових та співробітників МВС

Підтвердити період проходження військової служби можна такими документами:

РЕКЛАМА
  • військовим квитком;
  • довідками ТЦК і соцпідтримки, військових частин та установ;
  • довідками військових архівів і лікувальних установ.

Щоб підтвердити службу в органах внутрішніх справ можна надати документи, які видані в порядку, визначеному МВС.

Які документи підтверджують навчальний стаж

Як зазначають у ПФУ, період навчання за денною формою підтверджується дипломами та свідоцтвами про навчання у:

  • ВНЗ,
  • ПТУ,
  • навчальних закладах з підвищення кваліфікації та перепідготовки,
  • аспірантурі,
  • докторантурі,
  • клінічній ординатурі.

За необхідності врахувати час догляду непрацюючої матері за дітьми до трьох років надається свідоцтво про народження дитини.

Особи з інших категорій можуть підтвердити страховий стаж за допомогою відповідних документів про трудову діяльність.

Найбільш прикрий випадок: немає жодної можливості надати документи, наприклад, якщо підприємство перебуває на тимчасово окупованій території або в зоні ведення воєнних дій. В такому разі для підтвердження робочого стажу потрібні показання не менш як двох свідків, які знають заявника та мають документи за період спільної роботи з ним.

Раніше «ФАКТИ» писали, кому з Нового року гарантовано збільшать виплати на 160 гривень, а кому — на 2 680 грн.

79

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Макс Гордєєв

Все наближається до завершення: мольфар відповів, чи закінчиться війна до кінця року

Мавпіозо

Овнам — збільшення доходів, Рибам — цікаві ідеї, Левам — романтичні побачення: гороскоп на день Справедливого Мавпіозо

Гороскоп

Листопад позбавить фінансових проблем: яким знакам Зодіаку пощастить з грошима в останній місяць осені

200 гривень

Підвищення пенсій в Україні: кому з Нового року гарантовано збільшать виплати на 160 гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту