Дуже важко, але можливо: як підтвердити страховий стаж в разі втрати трудової книжки

Багато майбутніх пенсіонерів знають, що помилки в оформленні трудової книжки можуть обійтися втратою чималих сум виплат, а то й всієї пенсії.

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До ще більш сумних результатів може привести втрата самої трудової книжки. Але й в такому разі не слід опускати руки і починати діяти. Про алгоритм дій в такому випадку розповіли в Управлінні ПФУ в Донецькій області.

Для того, щоб підтвердити страховий стаж, до ПФУ можна надати:

документи, створені на основі інформації, внесеної в автоматизовані системи підприємства або організації;

довідки або виписки з внутрішніх наказів установи;

дані про виплату зарплати або з особистих рахунків;

посвідчення;

трудові договори в письмовому вигляді та угоди, що містять відмітки про їх виконання;

інші дані, де задокументовано відомості про періоди роботи.

Які документи можуть надати підприємці

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Підприємці можуть пред’явити документи про оплату страхових внесків:

платіжні доручення,

банківські квитанції,

документи поштових переказів.

ФОП на спрощеній системі оподаткування можуть надати:

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свідоцтва про сплату єдиного податку або торгового спецпатенту;

квитанції про сплату єдиного або фіксованого податку.

Які документи підтверджують стаж військових та співробітників МВС

Підтвердити період проходження військової служби можна такими документами:

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військовим квитком;

довідками ТЦК і соцпідтримки, військових частин та установ;

довідками військових архівів і лікувальних установ.

Щоб підтвердити службу в органах внутрішніх справ можна надати документи, які видані в порядку, визначеному МВС.

Які документи підтверджують навчальний стаж



Як зазначають у ПФУ, період навчання за денною формою підтверджується дипломами та свідоцтвами про навчання у:

ВНЗ,

ПТУ,

навчальних закладах з підвищення кваліфікації та перепідготовки,

аспірантурі,

докторантурі,

клінічній ординатурі.

За необхідності врахувати час догляду непрацюючої матері за дітьми до трьох років надається свідоцтво про народження дитини.

Особи з інших категорій можуть підтвердити страховий стаж за допомогою відповідних документів про трудову діяльність.

Найбільш прикрий випадок: немає жодної можливості надати документи, наприклад, якщо підприємство перебуває на тимчасово окупованій території або в зоні ведення воєнних дій. В такому разі для підтвердження робочого стажу потрібні показання не менш як двох свідків, які знають заявника та мають документи за період спільної роботи з ним.

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