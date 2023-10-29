Дуже важко, але можливо: як підтвердити страховий стаж в разі втрати трудової книжки
Багато майбутніх пенсіонерів знають, що помилки в оформленні трудової книжки можуть обійтися втратою чималих сум виплат, а то й всієї пенсії.
До ще більш сумних результатів може привести втрата самої трудової книжки. Але й в такому разі не слід опускати руки і починати діяти. Про алгоритм дій в такому випадку розповіли в Управлінні ПФУ в Донецькій області.
Для того, щоб підтвердити страховий стаж, до ПФУ можна надати:
- документи, створені на основі інформації, внесеної в автоматизовані системи підприємства або організації;
- довідки або виписки з внутрішніх наказів установи;
- дані про виплату зарплати або з особистих рахунків;
- посвідчення;
- трудові договори в письмовому вигляді та угоди, що містять відмітки про їх виконання;
- інші дані, де задокументовано відомості про періоди роботи.
Які документи можуть надати підприємці
Підприємці можуть пред’явити документи про оплату страхових внесків:
- платіжні доручення,
- банківські квитанції,
- документи поштових переказів.
ФОП на спрощеній системі оподаткування можуть надати:
- свідоцтва про сплату єдиного податку або торгового спецпатенту;
- квитанції про сплату єдиного або фіксованого податку.
Які документи підтверджують стаж військових та співробітників МВС
Підтвердити період проходження військової служби можна такими документами:
- військовим квитком;
- довідками ТЦК і соцпідтримки, військових частин та установ;
- довідками військових архівів і лікувальних установ.
Щоб підтвердити службу в органах внутрішніх справ можна надати документи, які видані в порядку, визначеному МВС.
Які документи підтверджують навчальний стаж
Як зазначають у ПФУ, період навчання за денною формою підтверджується дипломами та свідоцтвами про навчання у:
- ВНЗ,
- ПТУ,
- навчальних закладах з підвищення кваліфікації та перепідготовки,
- аспірантурі,
- докторантурі,
- клінічній ординатурі.
За необхідності врахувати час догляду непрацюючої матері за дітьми до трьох років надається свідоцтво про народження дитини.
Особи з інших категорій можуть підтвердити страховий стаж за допомогою відповідних документів про трудову діяльність.
Найбільш прикрий випадок: немає жодної можливості надати документи, наприклад, якщо підприємство перебуває на тимчасово окупованій території або в зоні ведення воєнних дій. В такому разі для підтвердження робочого стажу потрібні показання не менш як двох свідків, які знають заявника та мають документи за період спільної роботи з ним.
Раніше «ФАКТИ» писали, кому з Нового року гарантовано збільшать виплати на 160 гривень, а кому — на 2 680 грн.79