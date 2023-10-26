Ісламські бойовики щонайменше 13 разів на тиждень атакували військові бази США на Близькому Сході

Пентагон б'є на сполох у зв'язку з активізацією бойовиків угруповання «Ісламської держави» (ІД) на Близькому Сході. За останній тиждень у Сирії та Іраку американські військові бази, а також бази міжнародної коаліції по боротьбі з ІД вже 13 разів зазнавали нападів. Про це заявив представник Пентагону генерал Пет Райдер. У період з 17 по 24 жовтня американські солдати не менше 10 разів були атаковані за допомогою ракет та дронів в Іраку та три рази — у Сирії.

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Райдер зазначив, що за цими нападами стоять «угруповання, які отримують підтримку від Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та іранського режиму». Зокрема, відповідальність за кілька атак взяло на себе угруповання «Ісламський опір в Іраку».

В даний час у Сирії дислоковано близько 900 солдатів армії США. В Іраку їх майже 2500. Пентагон тримає їх там для боротьби з ІД.

Збройні угруповання, які мають зв'язки з Іраном, пригрозили нападами на американські військові бази після того, як США пообіцяли підтримку Ізраїлю, який 7 жовтня зазнав масштабної атаки з боку палестинської терористичної організації ХАМАС.

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22 жовтня Пентагон оголосив про посилення своєї присутності в регіоні та застеріг Іран та союзні йому озброєні групи від ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно турецькі спецслужби ліквідували лідера ісламістів у Сирії.

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