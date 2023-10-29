AZfront — новий недержавний центр сили, який має цілком реальний вплив на події у «гарячих точках» планети. Організатори спільноти спрямовані на сприяння Києву, Варшаві, Вільнюсу та Вашингтону у протистоянні із антизахідною віссю Москва-Тегеран-ХАМАС. Про це повідомляє 5 канал.

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Вісь Москва — Тегеран, яка остаточно оформилася на тлі російсько-української війни, тепер доповнилася ХАМАСом. Симптоматично, що ХАМАС не є державною освітою, але є реальною регіональною силою, з якою інші змушені рахуватися.

У сучасному світі такі «альтернативні центри сили» найчастіше ефективніші за неповороткі та бюрократизовані державні утворення. Навіть коли в руках мотивованих одинаків немає зброї, вони здатні добиватися більшої, ніж умовна Генасамблея ООН, яка за три спроби так і не змогла прийняти компромісну резолюцію щодо арабо-ізраїльського конфлікту.

Одним із таких інструментів недержавного медійного впливу, особливо у країнах пострадянського блоку, давно вже стали Telegram-канали. В Україні, за даними Київського міжнародного інституту соціології, вони вже обійшли телебачення як головне джерело інформації — 44% проти 43% відповідно. Telegram-канал мільйонник, який видає півсотні новин на день, отримує в середньому 50−200 тис. переглядів на кожну публікацію — це в десятки разів більше, ніж у більшості авторитетних ЗМІ.

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Наприклад, десь на великому просторі від Східної Європи до Центральної Азії існує проєкт під назвою AZfront. На вигляд — це великий Telegram-канал, який за рік набрав близько 800 тис. передплатників (зараз канал функціонує в закритому режимі).

У вересні у AZfront з'явився англомовний YouTube-канал, який працює виключно на західну аудиторію. І знову, менш як за 2 місяці — 150 тис. передплатників.

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Ідеали руху AZfront цілком компліментарні західним цінностям, а короткий список реалізованого наочно демонструє проукраїнську, проізраїльську, проазербайджанську та проєвропейську позиції.

Це приклад альтернативного центру сили, який має команду, досвід, зв'язки в політичному істеблішменті (як мінімум України, Ізраїлю та тюркських держав) та глобальні медійні можливості.

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Саме такі проєкти, як AZfront, можу стати новими союзниками Заходу для просування цінностей вільного світу. У них немає офісу, немає бюрократичних механізмів, їхня діяльність децентралізована і не підкоряється диктату державних кордонів чи авторитарним лідерам. Але вони мають велику ідею і готовність діяти. Буде непробачно, якщо лідери, які ухвалюють рішення в Україні, Польщі та Литві та США, відмахнуться від подібної сили, яка сама рухається у фарватері їхніх інтересів.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно в Каїрі відбулася міжнародна конференція щодо ситуації в секторі Газа, яка показала суттєві розбіжності між країнами Заходу та арабським світом щодо останніх подій в Ізраїлі та секторі Газа.

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