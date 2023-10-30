37.40 / 37.99 39.69 / 40.49
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Розбили тренеру обличчя в кров: матч грандів чемпіонату Франції скасовано через ідіотську витівку фанатів (фото)

11:47 30 жовтня 2023
Автобус Ліона закидали камінням

Центральний поєдинок 10-го туру французької ліги 1 між колишнім клубом українця Руслана Малиновського «Марселем» та «Ліоном» не відбувся через жахливий інцидент, який стався з командою гостей.

Уся річ у тому, що автобус із футболістами та персоналом «Ліона» був атакований фанатами команди-господарів у безпосередній близькості від стадіону «Велодром». У транспорті було розбито два вікна після того, як його закидали камінням, одне з яких серйозно травмувало обличчя головного тренера гостей Фабіо Гроссо.

Тренер "Ліона" Фабіо Гроссо

«Ми врахували думку різних зацікавлених сторін та оцінили травми співробітників „Ліону“. Також ми дослухалися думки клубу, який не хоче, щоб матч відбувся. Ми також дотримувалися протоколу, встановленого LFP, в якому говориться, що коли гравець отримує травму, фізичну чи моральну, матч не повинен відбутися. Було ухвалено рішення не розпочинати гру», — йдеться у заяві ліги 1.

Примітно, що, за інформацією L'Equipe, спортивне покарання «Марселю» за поведінку своїх фанатів та зняття турнірних очок південникам не загрожує. Про нову дату проведення поєдинку 10-го туру між «Марселем» та «Ліоном» стане відомо пізніше.

РЕКЛАМА

Додамо, що це вже не перший інцидент, який супроводжує матчі грандів французького футболу. Приміром, у листопаді 2021-го вболівальник «Ліона» на 4-й хвилині поцілив пляшкою в голову гравцю «Марселя» Димитрі Пайєту, який готувався подавати кутовий, і арбітр припинив поєдинок, що ледь розпочався.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротаря забрали на ношах з поля після того, як поряд із ним розірвалася петарда.

РЕКЛАМА

116

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Леся Литвинова

«Ми ніколи не повернемось з війни. Спробуйте це усвідомити і взяти відповідальність за життя в тилу в свої руки», — Леся Литвинова

карти

Овнам — Королева пентаклів, Дівам — перевернутий Світ: кому карти Таро обіцють багатство на новому тижні

Макс Гордєєв

Все наближається до завершення: мольфар відповів, чи закінчиться війна до кінця року

Золоті монети

Тельцям — нові ідеї отримання грошей, Терезам — легкі способи заробітку, Рибам — ефективні рішення: фінансовий гороскоп на листопад

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту