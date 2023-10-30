Розбили тренеру обличчя в кров: матч грандів чемпіонату Франції скасовано через ідіотську витівку фанатів (фото)

Центральний поєдинок 10-го туру французької ліги 1 між колишнім клубом українця Руслана Малиновського «Марселем» та «Ліоном» не відбувся через жахливий інцидент, який стався з командою гостей.

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Уся річ у тому, що автобус із футболістами та персоналом «Ліона» був атакований фанатами команди-господарів у безпосередній близькості від стадіону «Велодром». У транспорті було розбито два вікна після того, як його закидали камінням, одне з яких серйозно травмувало обличчя головного тренера гостей Фабіо Гроссо.

Тренер "Ліона" Фабіо Гроссо

OL manager Fabio Grosso відкинуто після team coach був атакований з київ whilst travelling to Marseille.



Потужність медичного лікування для Fabio Grosso tonight. pic.twitter.com/0bFuHizhyp РЕКЛАМА October 29, 2023

«Ми врахували думку різних зацікавлених сторін та оцінили травми співробітників „Ліону“. Також ми дослухалися думки клубу, який не хоче, щоб матч відбувся. Ми також дотримувалися протоколу, встановленого LFP, в якому говориться, що коли гравець отримує травму, фізичну чи моральну, матч не повинен відбутися. Було ухвалено рішення не розпочинати гру», — йдеться у заяві ліги 1.

Примітно, що, за інформацією L'Equipe, спортивне покарання «Марселю» за поведінку своїх фанатів та зняття турнірних очок південникам не загрожує. Про нову дату проведення поєдинку 10-го туру між «Марселем» та «Ліоном» стане відомо пізніше.

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Додамо, що це вже не перший інцидент, який супроводжує матчі грандів французького футболу. Приміром, у листопаді 2021-го вболівальник «Ліона» на 4-й хвилині поцілив пляшкою в голову гравцю «Марселя» Димитрі Пайєту, який готувався подавати кутовий, і арбітр припинив поєдинок, що ледь розпочався.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротаря забрали на ношах з поля після того, як поряд із ним розірвалася петарда.

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