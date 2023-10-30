Розбили тренеру обличчя в кров: матч грандів чемпіонату Франції скасовано через ідіотську витівку фанатів (фото)
Центральний поєдинок 10-го туру французької ліги 1 між колишнім клубом українця Руслана Малиновського «Марселем» та «Ліоном» не відбувся через жахливий інцидент, який стався з командою гостей.
Уся річ у тому, що автобус із футболістами та персоналом «Ліона» був атакований фанатами команди-господарів у безпосередній близькості від стадіону «Велодром». У транспорті було розбито два вікна після того, як його закидали камінням, одне з яких серйозно травмувало обличчя головного тренера гостей Фабіо Гроссо.
OL manager Fabio Grosso відкинуто після team coach був атакований з київ whilst travelling to Marseille.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023
Потужність медичного лікування для Fabio Grosso tonight. pic.twitter.com/0bFuHizhyp
«Ми врахували думку різних зацікавлених сторін та оцінили травми співробітників „Ліону“. Також ми дослухалися думки клубу, який не хоче, щоб матч відбувся. Ми також дотримувалися протоколу, встановленого LFP, в якому говориться, що коли гравець отримує травму, фізичну чи моральну, матч не повинен відбутися. Було ухвалено рішення не розпочинати гру», — йдеться у заяві ліги 1.
Примітно, що, за інформацією L'Equipe, спортивне покарання «Марселю» за поведінку своїх фанатів та зняття турнірних очок південникам не загрожує. Про нову дату проведення поєдинку 10-го туру між «Марселем» та «Ліоном» стане відомо пізніше.
Додамо, що це вже не перший інцидент, який супроводжує матчі грандів французького футболу. Приміром, у листопаді 2021-го вболівальник «Ліона» на 4-й хвилині поцілив пляшкою в голову гравцю «Марселя» Димитрі Пайєту, який готувався подавати кутовий, і арбітр припинив поєдинок, що ледь розпочався.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротаря забрали на ношах з поля після того, як поряд із ним розірвалася петарда.116