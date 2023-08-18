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Спорт

Малиновський обрав колишній клуб Шевченка: відомі деталі угоди

19:08 18 серпня 2023
Руслан Малиновський

30-річний півзахисник збірної України Руслан Малиновський, якого у прямому ефірі обізвали росіянином, знайшов собі новий клуб.

Не закріпившись у складі французького «Марселя», який залишився на початку літа без головного тренера, наш співвітчизник повертається до Італії, де не без успіху тривалий час виступав у складі «Аталанти». Щоправда, Руслан гратиме не в Бергамо, а у Генуї за колишній клуб Андрія Шевченка — «Дженоа».

Малиновський уже прибув до Італії, щоб пройти медогляд та поставити свій підпис під орендною угодою з «грифонами», до якої буде включено опцію викупу повноцінного контракту футболіста за 10 млн євро. Згідно з інформацією журналіста телеканалу Sky Sport Марко Бовіцеллі, у разі успішного проходження медичних тестів українець уже завтра проведе перше тренування у «Дженоа» та буде включений до заявки на матч 1-го туру серії А, в рамках якого «грифони» приймуть на своєму полі «Фіорентину».

Зазначимо, що Малиновський перейшов із «Аталанти» до «Марселя» на початку цього року. За зимово-весняну частину сезону-2022/2023 наш співвітчизник провів за французький клуб 23 матчі та забив 2 м'ячі у всіх турнірах, ставши бронзовим призером чемпіонату країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар збірної України Трубін підписав контракт із «проклятим» клубом.

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