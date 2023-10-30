За даними британської розвідки, бої навколо Авдіївки, що є предметом запеклих суперечок на сході України, призвели до значних втрат серед путінських військ. Вважається, що країна-окупантка відправила в цей район до восьми бригад — і ці сили, ймовірно, зазнали одних з найвищих втрат в цьому році. Про це заявило Міністерство оборони Великої Британії у своєму звіті розвідки про війну в Україні.

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«Важкі, але безрезультатні бої навколо Авдіївки тривали протягом минулого тижня», — пишуть британці.

Лінія фронту проходить поблизу сильно зруйнованого промислового міста Авдіївка ще з 2014 року. Донецьк лежить лише за кілька кілометрів на південь. Російська армія почала нові атаки на північ і південь від Авдіївки близько двох тижнів тому. Своєю чергою військовий експерт Роман Світав пояснив, чому нашим захисникам потрібно на тому напрямку протриматись зовсім недовго.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку вторгнення в Україну окупанти втратили майже 298 тисяч своїх бійців.

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